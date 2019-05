Markulinová na ME priamo nepostúpila, o semifinále v repasáži

Slovenská reprezentantka vo veslovaní sa predstavila v prvej z troch rozjázd.

Luzern 31. mája (TASR) - Slovenská reprezentantka vo veslovaní Anna Markulinová obsadila v piatkovej rozjazde v skife žien posledné 6. miesto a do semifinále ME vo švajčiarskom Luzerne tak priamo nepostúpila. O postup zabojuje v repasáži.



Markulinová sa predstavila v prvej z troch rozjázd. Z každej postupovali priamo do semifinále dve lode, ostatné budú mať ešte šancu zabojovať v piatkovej repasáži (16.42).