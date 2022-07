Marleau bude prvým hráčom, ktorého dres vyradí San Jose

San Jose 29. júla (TASR) - Klub zámorskej NHL San Jose Sharks slávnostne vyradí dres s číslom 12 na počesť bývalého hokejového útočníka Patricka Marleaua. Rekordér profiligy v počte odohratých zápasov strávil v tíme "žralokov" prevažnú časť kariéry. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční 25. februára 2023 pred zápasom proti Chicagu Blackhawks.



"Je príznačné, že prvým hráčom zo San Jose Sharks, ktorý získa toto najvyššie uznanie organizácie, je práve Patrick Marleau," povedal prezident Sharks Jonathan Becher pre klubovú webstránku. "On symbolizuje náš klub rovnako ako ho symbolizuje naše logo a modrozelená farba. Tešíme sa na oslavu jeho úžasného odkazu v NHL s Patrickovou rodinou, priateľmi a zástupmi fanúšikov, z ktorých mnohí boli v aréne, keď Patrick prvýkrát vstúpil na ľad v San Jose v roku 1997," poznamenal Becher.



Marleau nastúpil v 23 sezónach NHL, pričom v základnej časti odohral rekordných 1779 duelov. Dlhoročný rekord Gordieho Howea v počte zápasov prekonal 21. apríla 2021 a napokon ho vylepšil o 12 duelov.



V roku 1997 ho Sharks draftovali z celkového 2. miesta. V ich organizácii pôsobil prevažnú časť kariéry. Prvýkrát z klubu odišiel až v roku 2017 a v snahe získať Stanleyho pohár zamieril na dve sezóny do Toronta. V roku 2019 sa vrátil do San Jose, ale tesne pred uzávierkou výmien ho Sharks poslali do Pittsburghu. Ani v drese "tučniakov" sa mu však nepodarilo získať vytúženú trofej. Pred sezónou 2020/2021, ktorá bola napokon posledná v jeho kariére, sa znovu vrátil do San Jose. Odohral v nej 56 duelov, v ktorých získal deväť kanadských bodov (4+5).



Marleau nikdy nezískal ani individuálnu trofej. Najbližšie bol k nej v rokoch 2005-2006, keď skončil na treťom mieste v hlasovaní o Trofej Lady Byngovej.



V 1779 zápasoch základnej časti nazbieral 1197 kanadských bodov za 566 gólov a 631 asistencií. V play off odohral 195 duelov, v ktorých získal 127 bodov (72+55). Trikrát sa predstavil v All Star exhibícii NHL.



Zatiaľ čo v NHL sa mu prenikavé úspechy vyhýbali, na medzinárodnej scéne získal viacero cenných prvenstiev. V rokoch 2003 a 2005 získal s tímom Kanady zlaté medaily na MS. Dve prvenstvá zaznamenal aj na ZOH, keď bol v rokoch 2010 a 2014 súčasť víťazného kanadského tímu.