Marmoush utrpel zranenie kolena, čakajú ho vyšetrenia v City

Egypťan Omar Marmoush (vľavo) a Trezeguet oslavujú gól počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta vo futbale medzi Egyptom a Etiópiou na medzinárodnom štadióne v Káhire v piatok 5. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Marmoush, ktorý prišiel do City v januári z Eintrachtu Frankfurt, sa zranil hneď v úvode duelu a musel striedať už v 9. minúte.

Ouagadougou 10. septembra (TASR) - Futbalistom Manchestru City bude možno dlhšie chýbať útočník Omar Marmoush. Egyptský reprezentant si z utorkového zápasu africkej kvalifikácie MS 2026 na pôde Burkiny Faso odniesol zranenie kolena.

Marmoush, ktorý prišiel do City v januári z Eintrachtu Frankfurt, sa zranil hneď v úvode duelu a musel striedať už v 9. minúte. Dvadsaťšesťročný zakončovateľ sa po návrate do svojho klubu podrobí vyšetreniam, ktoré určia rozsah zranenia. „Citizens“ čaká v nedeľu v rámci 4. kola Premier Legaue manchesterské derby s United.

Egypt sa priblížil k zisku miestenky na budúcoročný svetový šampionát. V utorok uhral v Ouagadougou proti Burkine Faso bezgólovú remízu a dve kolá pred koncom kvalifikácie si udržal na čele A-skupiny päťbodový náskok pred súperom.
