Marmoush utrpel zranenie kolena, čakajú ho vyšetrenia v City
Marmoush, ktorý prišiel do City v januári z Eintrachtu Frankfurt, sa zranil hneď v úvode duelu a musel striedať už v 9. minúte.
Autor TASR
Ouagadougou 10. septembra (TASR) - Futbalistom Manchestru City bude možno dlhšie chýbať útočník Omar Marmoush. Egyptský reprezentant si z utorkového zápasu africkej kvalifikácie MS 2026 na pôde Burkiny Faso odniesol zranenie kolena.
Marmoush, ktorý prišiel do City v januári z Eintrachtu Frankfurt, sa zranil hneď v úvode duelu a musel striedať už v 9. minúte. Dvadsaťšesťročný zakončovateľ sa po návrate do svojho klubu podrobí vyšetreniam, ktoré určia rozsah zranenia. „Citizens“ čaká v nedeľu v rámci 4. kola Premier Legaue manchesterské derby s United.
Egypt sa priblížil k zisku miestenky na budúcoročný svetový šampionát. V utorok uhral v Ouagadougou proti Burkine Faso bezgólovú remízu a dve kolá pred koncom kvalifikácie si udržal na čele A-skupiny päťbodový náskok pred súperom.
