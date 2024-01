Marner a Panarin s míľnikmi, Rangers ukončili sériu prehier

NHL-výsledky:



NY Rangers - Washington 2:1, Toronto - Detroit 2:4

New York 15. januára (TASR) - Hokejisti Detroitu natiahli svoju bodovú sériu v zámorskej NHL už na šesť zápasov. V noci na pondelok zvíťazili v Toronte 4:2. V drese Maple Leafs skóroval Mitchell Marner, zaznamenal svoj 600. bod v kariére.Dvadsaťšesťročný krídelník dosiahol tento míľnik vo svojom 548. zápase, z aktívnych hráčov boli rýchlejší len Connor McDavid (421), Sidney Crosby (430), Alex Ovečkin (464), Jevgenij Malkin (490), Artemij Panarin (536) a Leon Draisaitl (544). V Toronte predtým dosiahol 600 bodov najrýchlejšie Darryl Sittler pred 45 rokmi, potreboval na to 584 zápasov. Hostia z Detroitu prišli v zápase o Patricka Kanea, duel nedohral pre zranenie v dolnej časti tela.New York Rangers doma zdolal Washington 2:1, za domácich skórovali Artemij Panarin a Alexis Lafreniere. "Jazdci" tak ukončili štvorzápasovú sériu prehier. Panarin dosiahol svoj 400. bod drese newyorského tímu, potreboval na to 310. zápasov. Mark Messier potreboval na tento zápis 322 duelov, ruský útočník tak vytvoril nový klubový rekord. V drese hostí odohral 15 a pol minúty slovenský obranca Martin Fehérváry, dvakrát sedel na trestnej lavici.