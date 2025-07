Marner po 9 sezónach skončil v Toronte, vo Vegas zarobí 12 mil. ročne

Las Vegas 1. júla (TASR) - Kanadský hokejový útočník Mitchell Marner po deviatich rokoch skončil v klube NHL Toronto Maple Leafs a zamieril do Vegas Golden Knights. V novom pôsobisku podpísal zmluvu na osem rokov, ktorá mu v každej zo sezón vynesie 12 miliónov dolárov. Marner bol jedným z najžiadanejších na trhu s neobmedzenými voľnými hráčmi, ktorý sa otvoril 1. júla.



O tom, že zamieri z Toronta práve do Vegas, sa v zámorských médiách špekulovalo už niekoľko dní. Po sezóne 2024/2025 sa mu skončila šesťročná zmluva s Torontom s ročným platom 10,903 miliónov dolárov. Po jej vypršaní sa stal neobmedzeným voľným hráčom a napokon podpísal s Vegas zmluvu v celkovej výške 96 miliónov dolárov. Práve v uplynulom ročníku 2024/2025 sa prvýkrát v kariére dostal na trojciferný počet bodov v základnej časti. V 81 dueloch nazbieral 102 bodov za 27 gólov a 75 asistencií. Toronto vypadlo druhýkrát v priebehu uplynulých troch sezón v 2. kole play off. Marner mal vo vyraďovacej časti bilanciu 2 góly a 11 asistencií v 13 zápasoch.



V organizácii Maple Leafs strávil celú doterajšiu kariéru. Klub ho draftoval ako celkovú štvorku v roku 2015. V každej z predošlých siemdich sezón mal v základnej časti priemer viac než bod na zápas. Celkovo v nej doteraz odohral 657 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 221 gólov a 520 asistencií (741 bodov). V play off pridal 63 bodov (13+50) v 70 dueloch.



Zaujímavosťou je, že na súpiske Vegas figurujú až traja hráči z prvej päťky draftu v roku 2015 - okrem Marnera, ktorého Toronto získalo ako celkovú štvorku sú nimi aj útočník Jack Eichel (2., Buffalo) a obranca Noah Hanifin (5., Carolina).