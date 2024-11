Marner rozhodol o výhre Toronta, Černák sa stretol na ľade s Tatarom

NHL - výsledky:



Vancouver - Chicago 4:1, Carolina - Ottawa 4:0, Florida - Winnipeg 5:0, Montreal - Columbus 5:1, Philadelphia - Buffalo 5:2, Pittsburgh - San Jose 4:3 pp a sn, Tampa Bay - New Jersey 4:0, Toronto - Edmonton 4:3 pp, Los Angeles - Detroit 4:1, Minnesota - Dallas 1:2, Seattle - NY Islanders 3:2, Boston - St. Louis 2:3 pp



New York 17. novembra (TASR) - Hokejisti Toronta vyhrali v nočnom zápase zámorskej NHL nad Edmontonom 4:3 po predĺžení. O triumfe domácich rozhodol po 40 sekundách extračasu Mitchell Marner. Spomedzi Slovákov boli v akcii Juraj Slafkovský, Erik Černák a Tomáš Tatar – ani jeden sa do kanadského bodovania nezapísal.Pre 27-ročného útočníka Marnera bol presný zásah dvojstým v kariére. Za hostí si pripísali po góle a asistencii hviezdni Connor McDavid a Leon Draisaitl. Spomedzi Slovákov sa tešilo z víťazstva Slafkovský, ktorého Montreal vyhral nad Columbusom vysoko 5:1, i Černák. Jeho Tampa Bay triumfovala 4:0 nad New Jersey, ktoré malo vo štvrtom útoku Tatara. Jeho krajan a spoluhráč Šimon Nemec sa nedostal na súpisku hostí.