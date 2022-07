Maročan El Bakkali triumfoval na 3000 m prek.

muži - 3000 m prek.:



1. Soufiane El Bakkali (Mar.) 8:25,13 min, 2. Lamecha Girma (Et.) 8:26,01, 3. Conseslus Kipruto (Keňa) 8:27,92, 4. Getnet Wale (Et.) 8:28,68, 5. Abraham Kibiwot (Keňa) 8:28,95, 6. Evan Jager (USA) 8:29,08, 7. Yemane Haileselassie (Eritrea) 8:29,40, 8. Hillary Bor (USA) 8:29,77, 9. Daniel Arce (Šp.) 8:30,05, 10. Hailemariyam Amare (Et.) 8:31,54

Eugene 19. júla (TASR) - Víťazom behu na 3000 m prek. sa na atletických majstrovstvách sveta v Eugene stal Maročan Soufiane El Bakkali výkonom 8:25,13 min. Striebro získal Lamecha Girma z Etiópie za 8:26,01, tretí dobehol Keňan Conseslus Kipruto časom 8:27,92.Dvadsaťšesťročný El Bakkali nenašiel premožiteľa ani vlani na OH 2020 v Tokiu, kde taktiež zdolal Girmu. O svojom triumfe v Eugene rozhodol pri poslednom skoku cez vodnú priekopu, kde unikol súperom a nepripustil drámu v cieľovej rovinke. Kipruto, olympijský šampión z Ria de Janeiro 2016, pridal na svoje konto piaty cenný kov zo svetových šampionátov. Celkovo má v zbierke dve zlaté, dve strieborné a jednu bronzovú medailu.