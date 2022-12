Maročanov vítali doma desaťtisíce fanúšikov, prijal ich kráľ

Rabat 21. decembra (TASR) - Desaťtisíce marockých fanúšikov zaplavili v utorok ulice hlavného mesta Rabat, aby privítali svojich futbalových hrdinov, ktorí sa vrátili z úspešných MS v Katare. Zverenci trénera Walida Regraguiho sa na skončenom svetovom šampionáte umiestnili na historickej štvrtej priečke, Maroko sa stalo prvou arabskou a africkou krajinou, ktorá na MS postúpila do semifinále.



Podľa agentúry AFP sa davy ľudí vyrojili do ulíc už niekoľko hodín pred podvečerným príletom reprezentácie. Na bezpečnosť dohliadalo vyše 8000 policajtov, ktorí však nemuseli riešiť vážnejšie incidenty. Hráči sa na otvorenom autobuse vydali z letiska špalierom pomedzi fanúšikov, ich cieľom bol kráľovský palác, kde ich prijal kráľ Muhammad VI. "Dosiahli ste historický úspech," vyhlásil marocký kráľ, ktorý už predtým písomne vyjadril gratuláciu a poďakovanie hráčom, trénerom a celému realizačnému tímu za reprezentáciu krajiny.



Na stretnutí s kráľom a korunným princom sa spolu s futbalistami zúčastnili aj ich matky. "Bola to odmena za to, že marocké ženy dokázali svojim deťom vštepiť hodnoty ako vlastenectvo, obetovanie a národnú súdržnosť," uviedla marocká štátna agentúra MAP.



Dav mával svojim hrdinom vlajkami, v uliciach znela národná hymna. Oblohu rozžiarili ohňostroje. "Som taký hrdý na náš tím. Kto vie, možno nabudúce vyhráme celý šampionát," nechal sa počuť jeden z fanúšikov Adam Najah, ktorý prišiel na oslavy do Rabatu zo 150 km vzdialeného mesta Meknes. "Chcel som zažiť tento historický deň a osláviť nádherný príbeh Maroka na majstrovstvách sveta," dodal. "Nedokážem slovami opísať radosť. Futbalisti urobili Maročanov, Arabov a Afričanov hrdými," tešil sa 54-ročný Abdeljabbar Bouroua.



Maročania dokázali v Katare prekvapujúco vyhrať svoju základnú skupinu, v ktorej zdolali favorizované Belgicko (2:0) a remizovali s Chorvátskom (0:0). Následne v osemfinále vyradili Španielsko (0:0 pp, 3:0 na strely z 11 m), vo štvrťfinále Portugalsko (1:0) a senzačne sa prebojovali medzi najlepšie kvarteto. Spanilú jazdu "Levov z Atlasu" zastavili až v semifinále Francúzi (0:2), na záver v súboji o bronz podľahli Chorvátsku 1:2.