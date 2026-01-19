Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Marocká federácia žiada trest pre Senegal, dala podnet na CAF a FIFA

Senegalskí fanúšikovia oslavujú víťazstvo svojho futbalového tímu po Africkom pohári národov v Turíne v Taliansku v nedeľu 18. januára 2026. Foto: TASR/AP

Duel poznačil divoký záver riadneho hracieho času, v ktorom Senegalčania po nariadenej jedenástke v prospech Maroka takmer opustili ihrisko.

Autor TASR
Rabat 19. januára (TASR) - Marocká futbalová federácia (FRMF) požaduje trest pre senegalský tím za incidenty v nedeľnom finále Afrického pohára národov v Rabate, v ktorom Senegal zdolal domácu reprezentáciu 1:0 po predĺžení. FRMF v pondelok oznámila, že podala podnet a žiada vyšetrenie udalostí zo strany Africkej futbalovej konfederácie (CAF) a Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

Duel poznačil divoký záver riadneho hracieho času, v ktorom Senegalčania po nariadenej jedenástke v prospech Maroka takmer opustili ihrisko. Niektorí hráči boli nakrátko už v útrobách štadióna. Situácia vyústila aj do horúcej atmosféry na tribúnach. Niektorí fanúšikovia hádzali vytrhnuté sedadlá a ďalšie predmety a snažili sa vtrhnúť na hraciu plochu. FRMF oznámila, že tieto činy „mali výrazný vplyv na normálny priebeh zápasu a na výkon hráčov“. Po 20-minútovom prerušení Brahim Diaz nariadený pokutový kop nepremenil, senegalský brankár Edouard Mendy si v 24. minúte nadstaveného času s jeho „panenkou“ poľahky poradil. Maroko tak nevyužilo šancu získať prvý africký titul po 50 rokoch.

Marocká federácia podľa AFP žiada, aby CAF a FIFA vyšetrili „opustenie hracej plochy zo strany senegalského tímu“ a „všetky udalosti, ktoré sprevádzali toto rozhodnutie“. Podľa nej bolo nariadenie pokutového kopu správne, na čom „sa jednomyseľne zhodli všetci experti“.

Duel napokon dospel do predĺženia a v jeho štvrtej minúte rozhodol o triumfe Senegalu stredopoliar španielskeho Villarrealu Pape Gueye.
