Marocký stredopoliar Ounahi bude pôsobiť v Marseille

Marseille 28. januára (TASR) - Marocký futbalový stredopoliar Azzedine Onuahi bude pôsobiť v Marseille. Klub Angers, v ktorom v súčasnosti hrá, by mal za neho zinkasovať 10 miliónov eur. Marseille informovalo o jeho angažovaní na oficiálnej stránke.



Onuahi patril ku kľúčovým hráčom Maroka, ktoré sa na nedávnych MS v Katare dostalo do semifinále. Následne o neho prejavilo záujem viacero klubov z európskych líg. Podľa francúzskych médií by jeho príchod do Marseille mohol znamenať odchod Mattea Geundouziho, o ktorého sa zaujíma Aston Villa.