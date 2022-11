Maroko a Chorvátsko remizovali 0:0 na úvod F-skupiny

MS F-skupina - 1. kolo:

Maroko - Chorvátsko 0:0



ŽK: Amrabat. Rozhodovali: Rapallini - Belatti, Bonfa (všetci Arg.). 59.407 divákov.



Maroko: Bono - Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui (60. Attiat-Allal) - Ounahi (82. Sabiri), Amrabat, Amallah - Ziyech, Boufal (65. Ez Abde) - En-Nesyri (81. Hamdallah)

Chorvátsko: Livakovič - Juranovič, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozovič - Vlašič (46. Pašalič), Modrič, Kovačič (79. Majer), Perišič (90. Oršič) - Kramarič (71. Livaja)

Hlasy aktérov /zdroj: APA/



Walid Regragui, tréner Maroka: "Hrali sme proti skutočne výbornému mužstvu. V strede poľa bolo lepšie. My sme sa pokúšali, čo to šlo, napokon je to pre nás dobrý výsledok. Moja úcta tímu za jeho výkon v takomto intenzívnom zápase, v ktorom nás skvele podporili diváci. Máme šancu postúpiť do osemfinále".



Luka Modrič, kapitán Chorvátska: "Bol to ťažký zápas, postupne sme sa dostali do rytmu a v závere polčasu sme mohli aj skórovať. Potom sme v tom pokračovali, ale nedarilo sa nám proti pevnej obrane súpera presadiť. Je to prvý zápas, v ďalšom to iste bude lepšie a remíza nie je na zahodenie."

Al Chor 23. novembra (TASR) - Futbalisti Maroka a Chorvátska remizovali 0:0 v stredajšom prvom zápase F-skupiny na MS v Katare. V Al Chore mal zápas prevažne solídne tempo, ale málo gólových šancí. Prvotriedne výkony podali len aktívne superhviezdy Achraf Hakimi a Luka Modrič.Večer o 20.00 SEČ bol na programe druhý zápas skupiny medzi Belgickom a Kanadou. Duely druhého kola v tejto vetve sa hrajú v nedeľu, o 14.00 Belgicko s Marokom, o 17.00 sa Chorváti stretnú s Kanadou.Úvod vyznel sľubne, oba tímy nasadili tempo a dôraz, hoci vzruchy pre bránkami pribúdali pomaly. Nižšia akosť šancí vyplývala aj z početnosti streľby, za 45 minút sa Maročania pokúsili zakončiť štyrikrát, Chorváti len raz, ale nikto medzi žrde. Maročania prvýkrát zahrozili až v 13. minúte a potom mali fázu, v ktorej Ziyech a Hakimi motali hlavu súperovej obrane. Tej často tradične vypomáhal a ohromný akčný rádius predvádzal hĺbkový špílmacher Modrič. Reprezentačný veterán zbieral a rozdával lopty po celej ploche ihriska, ale na jeho tri-štyri prihrávky do nebezpečných priestorov spoluhráči reagovali neskoro. Mierna herná prevaha Chorvátov údernejšie vyvrcholila v nadstavenej dvojminútovke, v ktorej sa zrodili prvý strela na bránku i prvá gólová šanca, ktorú po Vlašičovom zakončení z päťky reflexívne zlikvidoval Bono.Po obrátke prišlo zakrátko k sériovým vzruchom. Maročania pohrozili dvojitou šancou a Mazraouiho hlavičkou zblízka, Chorváti po rohu tiež zakončovali dvakrát, ale Lovren to mal zo šiestich metrov na dlhú nohu. V 64. minúte výrazný Hakimi ponúkol zakončenie spoluhráčom na malé vápno a o minútu neskôr tvrdo a presne vystrelil spoza šestnástky. Postupom času tempo upadalo, Maročania už boli pasívnejší a z Modričovho herného "diktátu" vznikali len menšie hrozby na kopačkách jeho váhajúcich útočníkov. Zápas, ktorého úroveň v záverečnej štvrťhodine klesla do hlbokého podpriemeru, sa dohral za piskotu divákov.