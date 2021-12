Maroko na Africkom pohári národov bude definitívne bez Ziyecha

konečná nominácia Maroka na Africký pohár národov:



brankári: Yassine Bounou (FC Sevilla), Munir El Kajoui (Hatayspor), Anas Zniti (Raja de Casablanca)



obrancovia: Soufiane Chakla (Louvain), Samy Mmaee (Ferencváros Budapešť), Ghanem Saďss (Wolverhampton Wanderers), Nayef Aguerd (Stade Rennes), Achraf Hakimi (Paríž St. Germain), Souffian El Karouani (NEC Nijmegen), Adam Massina (FC Watford), Sofiane Alakouch (FC Metz), Badr Benoun (Al Ahly), Mohamed Chibi (AS FAR)



stredopoliari: Fayçal Fajr (Sivasspor), Soufiane Amrabat (ACF Fiorentina), Aymane Barkok (Eintracht Frankfurt), Ilias Chair (Queens Park Rangers) Imran Louza (FC Watford), Azzedine Ounahi (SCO Angers), Selim Amallah (Standard Liege)



útočníci: Soufiane Boufal (SCO Angers), Munir Haddadi, Youssef En-Nesyri (obaja FC Sevilla), Ryan Mmaee (Ferencváros Budapešť), Ayoub El Kaabi (Hatayspor), Zakaria Boukhlal (AZ Alkmaar), Abdessamad Ezzalzouli (FC Barcelona), Soufiane Rahim (Al-Ain)

Rabat 27. decembra (TASR) - Hakim Ziyech sa nedostal do konečnej nominácie marockej futbalovej reprezentácie na Africký pohár národov v Kamerune. Podľa slov trénera Vahida Halihodžiča by mohol mať stredopoliar londýnskej Chelsea na mužstvo rušivý vplyv. Do kádra pribudli obrancovia Badr Benoun s Mohamedom Chibim a útočník Soufiane Rahim, všetci traja sa v decembri predstavili na Arabskom pohári v katarskej Dauhe.Halihodžič so Ziyechom sa dostali do sporu v lete, keď kouč hráčovi vyčítal nešportové správanie.citovala slová Halihodžiča agentúra AFP. Maročania nastúpia v úvodnom dueli 10. januára proti Ghane, v skupine ich ešte čakajú Komory a Gabon.