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Maroko nastúpi proti Škótom, Haiti si verí na Brazíliu
Škóti vyhrali nad Haiti vďaka gólu Johna McGinna z 28. minúty, no nedá sa povedať, že by boli na ihrisku lepší. Ostrovania ich dokonca prekvapujúco prestrieľali 15:9 a mali aj väčšie držanie lopty.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Škótski futbalisti vstúpia do druhého kola bojov v C-skupine ako jediní s plným počtom bodov. Po neľahkom triumfe nad oustiderom z Haiti ich však čaká podstatne náročnejší súper Maroko, ktoré na úvod uhralo veľmi cennú remízu s Brazíliou (1:1). Duel je na programe v sobotu o 0.00 SELČ na štadióne vo Foxborough. „Kanárici“ nastúpia o dve a polhodiny neskôr vo Philadelphii proti Haiti s jasným cieľom presvedčivého víťazstva.
Škóti vyhrali nad Haiti vďaka gólu Johna McGinna z 28. minúty, no nedá sa povedať, že by boli na ihrisku lepší. Ostrovania ich dokonca prekvapujúco prestrieľali 15:9 a mali aj väčšie držanie lopty (54:46). „Trochu sme našich fanúšikov potrápili. Všetci hovorili o tom, že to bude zápas, ktorý musíme vyhrať a my sme ho vyhrali. V obrane sme boli vynikajúci, no s loptou sme mohli byť o niečo lepší,“ priznal tréner Steve Clarke, ktorý verí, že proti Maroku podajú jeho zverenci lepší výkon. K tomu vyzýva aj kapitán Andy Robertson, pričom Škótom by mal na premiérový postup zo skupiny stačiť aj jeden bod. „Snažíme sa nemyslieť na to, že by to bolo niečo historické. Chceme byť prvý tím z našej krajiny, ktorý to dokáže. Vieme, aké to bude ťažké, čaká nás jeden z najlepších tímov sveta. Ale ak podáme náš najlepší výkon, môžeme dosiahnuť to, čo chceme,“ citovala ho agentúra dpa.
Maročania odštartovali turnaj viac ako pozitívne, keď boli vyrovnaní súperi päťnásobným majstrom sveta a dokonca mohli aj zvíťaziť. Aj preto si proti Škótom veria. „Brazílčania sú technickí, no aj veľmi fyzickí. Škótsky štýl je úplne iný. Loptu budú posielať dopredu rýchlejšie a sú dobrí pri druhých šanciach. Myslím si, že vieme hrať lepšie ako v prvom zápase,“ povedal tréner Mohamed Ouahbi.
V súboji rekordných majstrov sveta s karibským národom sa očakáva jasná záležitosť. Tréner Carlo Ancelotti už avizoval, že pristúpi ku zmenám v zostave a chce, aby jeho zverenci predviedli lepší výkon ako s Marokom. „Šampionát nevyhráte v prvom zápase. Môžeme zlepšiť tím a zlepšíme ho. Kabína nebola spokojná, pretože prvý zápas nebol dobrý, najmä prvý polčas. Ale zajtra budeme hrať iný duel s oveľa vyššou kvalitou,“ vyhlásil brazílsky kormidelník. Stále mu chýba útočník Neymar, ktorý laboruje so zranením a ani necestoval s tímom do Philadelphie.
Aj keď ide Haiti do duelu v pozícii obrovského oustidera, jeho tréner Sebastien Migne verí, že môže uspieť. Triumf nad Brazíliou na MS už zažil ako asistent trénera Kamerunu pred štyrmi rokmi v Katare (1:0). „Náš tím má všetko pre to, aby vyhral. Neboli sme na majstrovstvách sveta 52 rokov a máme to šťastie, že môžeme hrať proti Brazílii. Je to pre nás úžasné, skvelá príležitosť, ale budeme sa musieť tejto výzve postaviť. Už v prvom zápase sme ukázali, že si zaslúžime byť tu na majstrovstvách sveta. Toto miesto na turnaji sme si neukradli,“ citovala ho agentúra AFP.
Škóti vyhrali nad Haiti vďaka gólu Johna McGinna z 28. minúty, no nedá sa povedať, že by boli na ihrisku lepší. Ostrovania ich dokonca prekvapujúco prestrieľali 15:9 a mali aj väčšie držanie lopty (54:46). „Trochu sme našich fanúšikov potrápili. Všetci hovorili o tom, že to bude zápas, ktorý musíme vyhrať a my sme ho vyhrali. V obrane sme boli vynikajúci, no s loptou sme mohli byť o niečo lepší,“ priznal tréner Steve Clarke, ktorý verí, že proti Maroku podajú jeho zverenci lepší výkon. K tomu vyzýva aj kapitán Andy Robertson, pričom Škótom by mal na premiérový postup zo skupiny stačiť aj jeden bod. „Snažíme sa nemyslieť na to, že by to bolo niečo historické. Chceme byť prvý tím z našej krajiny, ktorý to dokáže. Vieme, aké to bude ťažké, čaká nás jeden z najlepších tímov sveta. Ale ak podáme náš najlepší výkon, môžeme dosiahnuť to, čo chceme,“ citovala ho agentúra dpa.
Maročania odštartovali turnaj viac ako pozitívne, keď boli vyrovnaní súperi päťnásobným majstrom sveta a dokonca mohli aj zvíťaziť. Aj preto si proti Škótom veria. „Brazílčania sú technickí, no aj veľmi fyzickí. Škótsky štýl je úplne iný. Loptu budú posielať dopredu rýchlejšie a sú dobrí pri druhých šanciach. Myslím si, že vieme hrať lepšie ako v prvom zápase,“ povedal tréner Mohamed Ouahbi.
V súboji rekordných majstrov sveta s karibským národom sa očakáva jasná záležitosť. Tréner Carlo Ancelotti už avizoval, že pristúpi ku zmenám v zostave a chce, aby jeho zverenci predviedli lepší výkon ako s Marokom. „Šampionát nevyhráte v prvom zápase. Môžeme zlepšiť tím a zlepšíme ho. Kabína nebola spokojná, pretože prvý zápas nebol dobrý, najmä prvý polčas. Ale zajtra budeme hrať iný duel s oveľa vyššou kvalitou,“ vyhlásil brazílsky kormidelník. Stále mu chýba útočník Neymar, ktorý laboruje so zranením a ani necestoval s tímom do Philadelphie.
Aj keď ide Haiti do duelu v pozícii obrovského oustidera, jeho tréner Sebastien Migne verí, že môže uspieť. Triumf nad Brazíliou na MS už zažil ako asistent trénera Kamerunu pred štyrmi rokmi v Katare (1:0). „Náš tím má všetko pre to, aby vyhral. Neboli sme na majstrovstvách sveta 52 rokov a máme to šťastie, že môžeme hrať proti Brazílii. Je to pre nás úžasné, skvelá príležitosť, ale budeme sa musieť tejto výzve postaviť. Už v prvom zápase sme ukázali, že si zaslúžime byť tu na majstrovstvách sveta. Toto miesto na turnaji sme si neukradli,“ citovala ho agentúra AFP.
sobota, 20. júna, 00.00 SELČ
Gillette Stadium (Foxborough)
C-skupina, 2. kolo
Škótsko - Maroko, rozhodcovia: Tantašev - Capenko, Gajnullin (všetci Uzb.)
predpokladané zostavy:
Škótsko: Gunn - Hickey, Hanley, Hendry, Robertson - Gannon-Doak, McTominay, Ferguson, McGinn - Shankland, Adams
Maroko: Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - Bouaddi, El Aynaoui - Diaz, Ounahi, El Khannouss - Saibari
sobota, 20. júna, 02.30 SELČ
Lincoln Financial Field (Philadelphia)
C-skupina, 2. kolo:
Brazília - Haiti, rozhodcovia: Hernandez - Perez, Rojo (všetci Šp.)
predpokladané zostavy:
Brazília: Alisson - Danilo, Marquinhos, Bremer, Douglas Santos - Fabinho, Guimaraes - Luiz Henrique, Raphinha, Vinicius - Cunha (Thiago)
Haiti: Placide - Arcus, Delcroix, Ade, Experience - Casimir, Jacques, Bellegarde, Providence - Pierrot, Isidor
Gillette Stadium (Foxborough)
C-skupina, 2. kolo
Škótsko - Maroko, rozhodcovia: Tantašev - Capenko, Gajnullin (všetci Uzb.)
predpokladané zostavy:
Škótsko: Gunn - Hickey, Hanley, Hendry, Robertson - Gannon-Doak, McTominay, Ferguson, McGinn - Shankland, Adams
Maroko: Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - Bouaddi, El Aynaoui - Diaz, Ounahi, El Khannouss - Saibari
sobota, 20. júna, 02.30 SELČ
Lincoln Financial Field (Philadelphia)
C-skupina, 2. kolo:
Brazília - Haiti, rozhodcovia: Hernandez - Perez, Rojo (všetci Šp.)
predpokladané zostavy:
Brazília: Alisson - Danilo, Marquinhos, Bremer, Douglas Santos - Fabinho, Guimaraes - Luiz Henrique, Raphinha, Vinicius - Cunha (Thiago)
Haiti: Placide - Arcus, Delcroix, Ade, Experience - Casimir, Jacques, Bellegarde, Providence - Pierrot, Isidor