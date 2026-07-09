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Maroko nastúpi vo štvrťfinále proti Francúzsku bez Saibariho

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Na snímke Ismael Saibari (11). Foto: TASR/AP

Saibari podával na turnaji kvalitné výkony, ku ktorým pridal aj tri góly.

Autor TASR
Foxborough 9. júla (TASR) - Marocký futbalový reprezentant Ismael Saibari nenastúpi vo štvrtkovom štvrťfinálovom dueli na MS 2026 proti Francúzsku (22.00 SELČ vo Foxborough). Na predzápasovej tlačovej konferencii to potvrdil tréner Maročanov Mohamed Ouahbi. Saibari sa nezotavil zo svalového zranenia, ktoré utrpel v osemfinálovom súboji s Kanadou (3:0).

„Na zápas s Francúzskom budú k dispozícii všetci naši hráči s výnimkou Saibariho," uviedol Quahbi. Saibari podával na turnaji kvalitné výkony, ku ktorým pridal aj tri góly. Počas šampionátu prestúpil z holandského PSV Eindhoven do Bayernu Mníchov, pripomenula agentúra DPA. S úradujúcim nemeckým majstrom podpísal päťročný kontrakt.
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