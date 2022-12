Maroko postúpilo do semifinále po výhre nad Portugalskom

Maroko - Portugalsko 1:0 (1:0)



Gól: 42. En-Nesyri. Rozhodovali: Tello – Brailovsky, Chade (všetci Arg.), ŽK: Dari - Vitinha, ČK: 90.+3 Cheddira (Mar.) po 2 ŽK, 44.198 divákov.



Maroko: Bounou – Hakimi, El Yamiq, Saiss (57. Dari), El Idrissi – Ounahi, Amrabat, Amallah (65. Cheddira) – Boufal (82. Jabrane), En-Nesyri (65. Benoun), Ziyech (82. Aboukhlal)



Portugalsko: Costa - Dalot (79. Horta), Pepe, Ruben Dias, Guerreiro (51. Cancelo) - B. Silva, R. Neves (51. Ronaldo), Otávio (69. Vitinha) - B. Fernandes, Ramos (69. Leao), Joao Felix



Dauha 10. decembra (TASR) - Futbalisti Maroka sa stali tretími semifinalistami MS v Katare. V sobotňajšom štvrťfinále zvíťazili nad favorizovaným Portugalskom 1:0 gólom Youssefa En-Nesyriho zo 42. minúty. V súboji o účasť vo finále sa stretnú s úspešnejším tímom z dvojice Anglicko - Francúzsko, ktoré proti sebe nastúpili v sobotu od 20.00 SEČ. Prvýkrát v histórii MS bude mať africký kontinent zástupcu v najlepšej štvorke. Prvú semifinálovú dvojicu tvoria Argentína a Chorvátsko.V pozícii favorita boli Portugalci, v ktorých základnej zostave opäť chýbal Cristiano Ronaldo. Maročania však od úvodu pôsobili kompaktne a prispeli k pútavému dianiu prvého polčasu. Portugalský tím mal v prvom polčase loptu častejšie vo svojej moci, snažil sa diktovať hru, ale Maročania si dávali pozor na defenzívu a hrozili z brejkov. Ako prví sa do šance dostali Portugalci, keď Joao Felix po rýchlej akcii hlavičkou zamestnal brankára Bounoua. Podobným spôsobom zakončenia krátko na to odpovedali Maročania, ale ani En-Nesyri nebol úspešný. Marocký útočník sa k hlavičke dostal aj v 26. minúte, ale loptu poslal mimo bránky. V 42. minúte sa Maročania dostali k ofenzívnej akcii, El Idrissi odcentroval do šestnástky, v ktorej En-Nesyri vyťažil zo zaváhania brankára Costu aj nevýrazného bránenia Rubena Diasa a hlavičkou otvoril skóre - 1:0. Portugalci boli blízko k vyrovnaniu už v následnej akcii, ale strieľaný center Fernandesa trafil iba hornú žŕdku.V 51. minúte bolo rušno pred portugalským brankárom po centri Ziyecha a hlavičke Ounahiho, ale brankár Costa si poradil. V druhom polčase mali Portugalci ešte výraznejšiu prevahu v držaní lopty, ale nebolo im to nič platné. V ich hre chýbal moment prekvapenia a do výraznejších gólových príležitostí sa nevedeli dostať kombináciami ani po centroch. Ronaldo nastúpil v 52. minúte na rekordný 196. zápas v národnom tíme a po polhodine hry v ofenzívnej akcii prihral Joaovi Felixovi, ktorého strelu zmaril pohotový Bounou. V nadstavenom čase sa Ronaldo dostal k pohotovej strele, ale ani on neprekonal brankára Maroka. Maročan Cheddira dostal v nadstavenom čase dve žlté karty, ani krátka presilovka však Portugalcom nepomohla. Skóre nezmenil ani nábeh portugalského kapitána Pepeho na center Cancela.