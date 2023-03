Maroko tvrdí,že sa bude uchádzať o MS 2030 so Španielmi a Portugalcami

Rabat 14. marca (TASR) - Maroko sa bude spolu so Španielskom a Portugalskom uchádzať o usporiadanie futbalových majstrovstiev sveta v roku 2030. V utorok to oznámil kráľ Muhammad VI..



Španielska a portugalská federácia oznámili spoločnú kandidatúru v roku 2021 a vlani v októbri do nej pribrali aj vojnou zmietanú Ukrajinu. Tá by po vstupe Maroka pravdepodobne vypadla, informuje agentúra AFP, ktorej sa zatiaľ nepodarilo získať potvrdenie od španielskeho či portugalského zväzu.



O šampionát sa spoločne uchádzajú aj juhoamerické krajiny Uruguaj, Argentína, Paraguaj a Čile. Saudská Arábia chce presvedčiť na spoluprácu Grécko a Egypt. Maroko sa neúspešne uchádzalo o MS 2026 a aj predtým v rokoch 1994, 1998, 2006 a 2010. Vlani v Katare sa stalo prvou krajinou z Afriky i arabského sveta, ktorá sa prebojovala do semifinále.



Nasledujúce MS budú hostiť Mexiko, Kanada a USA, kde bude jedenásť zo 16 dejísk. Turnaj sa bude prvýkrát hrať za účasti 48 tímov oproti predchádzajúcim 32 s dvanástimi štvorčlennými skupinami. Celkovo sa odohrá až 104 zápasov, pričom poslední štyria odohrajú na ceste za medailami až osem namiesto doterajších siedmich duelov. Informovala agentúra AFP.