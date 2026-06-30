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Maroko v šestnásťfinále vyradilo Holandsko, v rozstrele uspelo 3:2
Očakávaný šláger mal pomalší rozbeh a v jeho úvode sa hralo prevažne medzi šestnástkami. Prvá výrazná príležitosť prišla v 20. minúte.
Autor TASR,aktualizované
Monterrey 30. júna (TASR) - Marockí futbalisti si ako štvrtí v poradí vybojovali postup do osemfinále majstrovstiev sveta. V jednom zo šestnásťfinálových šlágrov zdolali v mexickom Monterrey hráčov Holandska 3:2 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase aj po predĺžení sa duel skončil nerozhodne 1:1.
Skóre otvoril v 72. minúte krídelník Liverpoolu Cody Gakpo, ktorý zostal v holandskom tíme napriek tomu, že len pred dvoma dňami prišli s partnerkou o nenarodeného syna. Duel poslal do predĺženia na začiatku nadstaveného času stopér Issa Diop a víťazný zásah si v rozstrele pripísal Ismael Saibari z holandského PSV Eindhoven.
Maročania narazia v ďalšom zápase na spoluhostiteľov turnaja Kanaďanov, ktorí v nedeľu triumfovali nad Juhoafrickou republikou 1:0. Osemfinále sa odohrá na Štadióne NRG v Houstone v sobotu 4. júla o 19.00 SELČ.
Očakávaný šláger mal pomalší rozbeh a v jeho úvode sa hralo prevažne medzi šestnástkami. Prvá výrazná príležitosť prišla v 20. minúte, keď sa k zakončeniu hlavičkou dostal El Aynaoui a jeho pokus zastavil Verbruggen. Holandský brankár vzápätí zasahoval aj po prudkej strele Hakimiho spoza šestnástky, ktorú vyrazil na rohový kop. Rozbiehajúce sa tempo narušila hydratačná prestávka. Po nej sa Holanďania dostali k dvom rohovým kopom, ale marockú bránu neohrozili až do 44. minúty, keď to z veľkej diaľky skúsil van de Ven. V závere polčasu mali momentum znovu Maročania, po priamom kope Hakimiho si prakticky pred prázdnu bránu nabehol Saibari, ale neuspel a do šatní sa šlo za stavu 0:0.
Po zmene strán mal obrovskú šancu Hakimi, ktorý si nabehol na prihrávku Ounahiho a z uhla trafil brvno. Práve marocký kapitán bol v týchto chvíľach najnebezpečnejším hráčom na ihrisku. „Levi z Atlasu“ v ďalšom priebehu držali loptu a Holanďania mali v defenzíve čo robiť. Po občerstvovacej pauze tréner Koeman dvakrát striedal a prakticky hneď rolu žolíka splnil Weghorst, ktorý predĺžil na nabiehajúceho Summervillea. Ten síce pred šestnástkou spadol, ale po loptu dobehol Gakpo a v 72. minúte otvoril skóre. Zdalo sa, že Holanďania už záverečný nápor vydržia, ale na začiatku nadstaveného času hlavičkou vyrovnal Diop po parádnom centri striedajúceho Talbiho a súboj v Monterrey šiel do predĺženia.
V ňom sa hra skôr upokojila a pripomínala úvodnú štvrťhodinu. V 96. minúte spálil tutovku Rahimi, proti ktorému stál len Verbruggen, avšak vytiahol jeden z najlepších zákrokov turnaja. V druhej polovici predĺženia sa k výraznejšej príležitosti ani jeden celok nedostal, o postupujúcom tak mali rozhodnúť jedenástky.
Kopať začali „Oranjes“ a Koopmeiners premenil. Na strane Maroka trafil len brvno El Aynaoui a vzápätí opečiatkoval tyč aj Kluivert. Rahimiho v druhej sérii Verbruggen vychytal, ale loptu si nešťastne skopol do siete. Vo štvrtej sérii potom nepremenili Timber ani Hakimi, ktorý už ako tretí hráč trafil konštrukciu brány. Bounou následne vychytal Summervillea a o postupe Maroka rozhodol Saibari.
Skóre otvoril v 72. minúte krídelník Liverpoolu Cody Gakpo, ktorý zostal v holandskom tíme napriek tomu, že len pred dvoma dňami prišli s partnerkou o nenarodeného syna. Duel poslal do predĺženia na začiatku nadstaveného času stopér Issa Diop a víťazný zásah si v rozstrele pripísal Ismael Saibari z holandského PSV Eindhoven.
Maročania narazia v ďalšom zápase na spoluhostiteľov turnaja Kanaďanov, ktorí v nedeľu triumfovali nad Juhoafrickou republikou 1:0. Osemfinále sa odohrá na Štadióne NRG v Houstone v sobotu 4. júla o 19.00 SELČ.
MS vo futbale - šestnásťfinále:
Štadión BBVA (Monterrey)
Holandsko - Maroko 1:1 pp (1:1, 0:0), 2:3 v rozstrele z 11 m
Góly: 72. Gakpo - 90.+1 Diop. Rozstrel z 11 m: Koopmeiners 1:0, El Aynaoui nedal, Kluivert nedal, Rahimi 1:1, Weghorst 2:1, Talbi 2:2, Timber nedal, Hakimi nedal, Summerville nedal, Saibari 2:3. Rozhodovali: Sampaio - Pires, Boschilia (všetci Braz.), ŽK: Diop, 51.243 divákov.
Holandsko: Verbruggen - van Hecke, van Dijk, Ake (71. Koopmeiners) - Dumfries, Gravenberch (87. Timber), de Jong (110. de Roon), van de Ven (87. Hato) - Summerville, Gakpo (113. Kluivert) - Brobbey (71. Weghorst)
Maroko: Bounou - Hakimi, Diop, Riad (76. Salah-Eddine), Mazraoui - El Aynaoui, Bouaddi (79. El Mourabet) - Diaz (79. Yassine), Ounahi (87. Rahimi), El Khannouss (87. Talbi) - Saibari
Štadión BBVA (Monterrey)
Holandsko - Maroko 1:1 pp (1:1, 0:0), 2:3 v rozstrele z 11 m
Góly: 72. Gakpo - 90.+1 Diop. Rozstrel z 11 m: Koopmeiners 1:0, El Aynaoui nedal, Kluivert nedal, Rahimi 1:1, Weghorst 2:1, Talbi 2:2, Timber nedal, Hakimi nedal, Summerville nedal, Saibari 2:3. Rozhodovali: Sampaio - Pires, Boschilia (všetci Braz.), ŽK: Diop, 51.243 divákov.
Holandsko: Verbruggen - van Hecke, van Dijk, Ake (71. Koopmeiners) - Dumfries, Gravenberch (87. Timber), de Jong (110. de Roon), van de Ven (87. Hato) - Summerville, Gakpo (113. Kluivert) - Brobbey (71. Weghorst)
Maroko: Bounou - Hakimi, Diop, Riad (76. Salah-Eddine), Mazraoui - El Aynaoui, Bouaddi (79. El Mourabet) - Diaz (79. Yassine), Ounahi (87. Rahimi), El Khannouss (87. Talbi) - Saibari
Očakávaný šláger mal pomalší rozbeh a v jeho úvode sa hralo prevažne medzi šestnástkami. Prvá výrazná príležitosť prišla v 20. minúte, keď sa k zakončeniu hlavičkou dostal El Aynaoui a jeho pokus zastavil Verbruggen. Holandský brankár vzápätí zasahoval aj po prudkej strele Hakimiho spoza šestnástky, ktorú vyrazil na rohový kop. Rozbiehajúce sa tempo narušila hydratačná prestávka. Po nej sa Holanďania dostali k dvom rohovým kopom, ale marockú bránu neohrozili až do 44. minúty, keď to z veľkej diaľky skúsil van de Ven. V závere polčasu mali momentum znovu Maročania, po priamom kope Hakimiho si prakticky pred prázdnu bránu nabehol Saibari, ale neuspel a do šatní sa šlo za stavu 0:0.
Po zmene strán mal obrovskú šancu Hakimi, ktorý si nabehol na prihrávku Ounahiho a z uhla trafil brvno. Práve marocký kapitán bol v týchto chvíľach najnebezpečnejším hráčom na ihrisku. „Levi z Atlasu“ v ďalšom priebehu držali loptu a Holanďania mali v defenzíve čo robiť. Po občerstvovacej pauze tréner Koeman dvakrát striedal a prakticky hneď rolu žolíka splnil Weghorst, ktorý predĺžil na nabiehajúceho Summervillea. Ten síce pred šestnástkou spadol, ale po loptu dobehol Gakpo a v 72. minúte otvoril skóre. Zdalo sa, že Holanďania už záverečný nápor vydržia, ale na začiatku nadstaveného času hlavičkou vyrovnal Diop po parádnom centri striedajúceho Talbiho a súboj v Monterrey šiel do predĺženia.
V ňom sa hra skôr upokojila a pripomínala úvodnú štvrťhodinu. V 96. minúte spálil tutovku Rahimi, proti ktorému stál len Verbruggen, avšak vytiahol jeden z najlepších zákrokov turnaja. V druhej polovici predĺženia sa k výraznejšej príležitosti ani jeden celok nedostal, o postupujúcom tak mali rozhodnúť jedenástky.
Kopať začali „Oranjes“ a Koopmeiners premenil. Na strane Maroka trafil len brvno El Aynaoui a vzápätí opečiatkoval tyč aj Kluivert. Rahimiho v druhej sérii Verbruggen vychytal, ale loptu si nešťastne skopol do siete. Vo štvrtej sérii potom nepremenili Timber ani Hakimi, ktorý už ako tretí hráč trafil konštrukciu brány. Bounou následne vychytal Summervillea a o postupe Maroka rozhodol Saibari.
hlasy po zápase /zdroje: APA, FIFA.com/:
Noussair Mazraoui, obranca Maroka: „Hrali sme ťažký zápas proti veľmi ťažkému súperovi. Podľa mňa boli Holanďania kandidáti na titul, určite jeden z top 10 tímov sveta. To, že sme dnes dokázali prejsť cez tohto súpera je pre nás obrovský úspech.“
Achraf Hakimi, kapitán Maroka: „Už vieme, ako sa správať v takýchto zápasoch. Vedeli sme, proti komu hráme.“
Virgil van Dijk, kapitán Holandska: „Herný plán sme dodržali dobre, no duel dospel do rozstrelu. V ňom sme bohužiaľ neuspeli. Vždy sa dá hrať lepšie. Teraz nám to už nepomôže, ale musíme si to priznať.“
Noussair Mazraoui, obranca Maroka: „Hrali sme ťažký zápas proti veľmi ťažkému súperovi. Podľa mňa boli Holanďania kandidáti na titul, určite jeden z top 10 tímov sveta. To, že sme dnes dokázali prejsť cez tohto súpera je pre nás obrovský úspech.“
Achraf Hakimi, kapitán Maroka: „Už vieme, ako sa správať v takýchto zápasoch. Vedeli sme, proti komu hráme.“
Virgil van Dijk, kapitán Holandska: „Herný plán sme dodržali dobre, no duel dospel do rozstrelu. V ňom sme bohužiaľ neuspeli. Vždy sa dá hrať lepšie. Teraz nám to už nepomôže, ale musíme si to priznať.“