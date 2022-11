Maroko zdolalo Belgicko 2:0, rozhodla dvojica žolíkov

F-skupina - 2. kolo:



Belgicko - Maroko 0:2 (0:0)



Góly: 73. Sabiri, 90.+2 Aboukhlal. ŽK: Onana - Sabiri. Rozhodovali: Palazuelos - Mendez, Paredes (všetci Mex.), 43.738 divákov.



Belgicko: Courtois - Alderweireld, Vertonghen, Castagne - Meunier (81. Lukaku), Onana (60. Tielemans), Witsel, T. Hazard (75. Trossard) - De Bruyne, Batshuayi (75. De Ketelaere), E. Hazard (60. Mertens)



Maroko: Munir - Hakimi (68. Attiat-Allah), Aguerd, Saiss, Mazraoui - Ounahi (78. El Yamiq), Amrabat, Amallah (68. Sabiri) - Ziyech, En-Nesyri (73. Hamdallah), Boufal (73. Aboukhlal)



tabuľka:



1. Maroko 2 1 1 0 2:0 4



2. Belgicko 2 1 0 1 1:2 3



3. Chorvátsko 1 0 1 0 0:0 1



4. Kanada 1 0 0 1 0:1 0

Dauha 27. novembra (TASR) - Futbalisti Maroka zvíťazili v nedeľňajšom zápase F-skupiny MS v Katare nad Belgickom 2:0. Africký zástupca rozhodol o svojom triumfe po zmene strán vďaka presným zásahom dvojice striedajúcich hráčov Abdelhamida Sabiriho a Zakariu Aboukhlala.Maroko sa po skalpe bronzového tímu z uplynulého šampionátu dostalo na čelo neúplnej tabuľky so ziskom štyroch bodov. Belgičania ich majú na konte tri. Od 17.00 SEČ sa hral druhý zápas tejto vetvy medzi Chorvátskom a Kanadou.Vo štvrtok 1. decembra sú v jednotnom čase 16.00 SEČ na programe záverečné zápasy F-skupiny. V európskom šlágri nastúpia úradujúci vicemajstri sveta Chorváti proti Belgicku, Kanada sa stretne s Marokom.Prvá šanca patrila Belgicku, ktoré sa v prípade víťazstva nad Marokom mohlo ako druhý tím po Francúzsku prebojovať do osemfinále. V 5. minúte si Batshuayi zbehol na prihrávku do šestnástky, ale z uhla vypálil iba do brankára Munira. Maročania však dobre bránili a vykrývali priestory, cez ktoré by ich mohol súper ohroziť. V úvodnej 30-minútovke tak na trávniku nebolo veľa vzruchu, hralo sa medzi šestnástkami. V 35. minúte zbehol po pravej strane až do veľkého vápna Hakimi, namiesto prihrávky na lepšie postaveného spoluhráča však zvolil strelu, ktorá minula Courtoisovu bránu. Belgičania mohli odpovedať po priamom kope De Bruyneho. Zahral ho prudko, no lopta skončila iba na hornej sieti marockej brány. V nadstavenom čase prvého polčasu sa Maroku podarilo skórovať po priamom kope Ziyecha, no rozhodca si pomohol VAR-om a gól neuznal pre ofsajdové postavenie Saissa.Belgičania po celkovo troch nevýrazných polčasoch na šampionáte prepli po zmene strán na vyššie obrátky. V 52. minúte predviedol E. Hazard peknú individuálnu akciu a prinútil Munira k zákroku. Ani Maroko sa však nenechalo zahanbiť. V 56. minúte sa dostal k zakončeniu Boufal, krížnou strelou poslal loptu tesne veľa ľavej žrde. Po hodiny hry dal o sebe vedieť striedajúci Mertens, ale vystrelil iba do priestoru, kde stál pripravený Munir. Druhý polčas priniesol väčšie ofenzívne manévre a v 73. minúte sa diváci dočkali aj gólu. Sabiri z priameho kopu z ostrého uhla prudkou strelou "nachytal na hruškách" Courtoisa, ktorý si nepokryl priestor pri bližšej žrdi - 0:1. Belgický kouč v snahe pokúsiť sa o vyrovnanie poslal na trávnik aj nie úplne doliečeného Lukakua. Belgičania však vôbec neboli vo svojej koži a v nadstavenom čase ich do otvorenej obrany potrestali Maročania druhýkrát, keď sa po individuálnej akcii Ziyecha presadil ďalší striedajúci hráč Aboukhlal a definitívne rozhodol - 0:2.