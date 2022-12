Maroko zdolalo Kanadu 2:1 a po 36 rokoch si zahrá v osemfinále

F-skupina - 3. kolo:



Kanada - Maroko 1:2 (1:2)



Góly: 40. Aguerd (vlastný) - 4. Ziyech, 23. En-Nesyri, ŽK: Hoilett, Osorio, Adekugbe, Vitoria (všetci Kan.). Rozhodovali: Claus - Henrique Correa, Simon (všetci Braz.), 43.102 divákov.



Kanada: Borjan - Johnston, Vitoria, Miller, Adekugbe (60. Kone) - Davies, Osorio (65. Laryea), Kaye (60. Hutchinson), Buchanan - Hoilett (76. Wotherspoon), Larin (60. David)



Maroko: Bono - Hakimi (85. Jabrane), Aguerd, Saiss, Mazraoui - Ounahi (76. El Yamiq), Amrabat, Sabiri (65. Amallah) - Ziyech (76. Hamdallah), En-Nesyri, Boufal (65. Aboukhlal)



tabuľka F-skupiny:



1. Maroko 3 2 1 0 4:1 7*



2. Chorvátsko 3 1 2 0 4:1 5*



3. Belgicko 3 1 1 1 1:2 4



4. Kanada 3 0 0 3 2:7 0



* - postup do osemfinále

Dauha 1. decembra (TASR) - Marocká futbalová reprezentácia sa druhýkrát v histórii prebojovala do osemfinále MS. Postup do vyraďovacej fázy šampionátu v Katare z prvého miesta F-skupiny si zaistila vďaka štvrtkovému víťazstvu 2:1 nad Kanadou. Z druhej priečky idú ďalej úradujúci vicemajstri sveta Chorváti.Maroko postúpilo na MS zo základnej skupiny doteraz iba raz, podarilo sa mu to pred 36 rokmi v Mexiku. V osemfinále si v utorok 6. decembra o 16.00 SEČ v Al Rajáne zmeria sily s druhým tímom E-skupiny.Maroku stačil na postup aj nerozhodný výsledok, v prípade víťazstva by však bolo reálne v hre o prvenstvo v skupine. Pre Kanadu sa šampionát v Katare skončil duelom s africkým tímom, v ktorom sa usilovala zmazať nulu na bodovom konte. Tieto ambície však veľmi rýchlo nabúrala hrúbka jej vlastného brankára. Borjan v 4. minúte vybehol za šestnástku a prihral loptu priamo na nohu Ziyecha, ktorý ponúknutú príležitosť chladnokrvne využil - 0:1. Kanaďania zostali dlžní svojej povesti z predošlých dvoch zápasov, proti Maroku pôsobili zakríknutým dojmom a v 23. minúte pykali druhýkrát. En-Nesyri si nabehol na Hakimiho dlhý pas a nedôrazne bránený prestrelil Borjana - 0:2. Africký tím nabral osemfinálový kurz, neuspokojil sa však s dvojgólovým náskokom a pokračoval v aktívnej hre. V 34. minúte bol na konci priamočiarej akcie Sabiri, ktorého strelu Kanaďania v poslednej chvíli zblokovali. "Javorový list" mal šťastie aj v 40. minúte, keď po ojedinelej akcii strelil kontaktný gól. Adekugbeho krížny pokus tečoval Aguerd a pomýlil vlastného brankára, ktorý nedokázal zareagovať na zmenu smeru lopty - 1:2. Posledné slovo v prvom polčase patrilo En-Nesyrimu, jeho gól v nadstavenom čase však neplatil pre ofsajd.Kanaďania sa po prestávke prezentovali v lepšom svetle a dokázali hroziť. V 56. minúte chýbali Larinovi dva kroky, aby v sklze zakončil. O chvíľu sa dostal do zakončenia Davies, volejom netrafil bránu. Maročanom akoby zodpovednosť zväzovala nohy, v útoku už neboli takí nebezpeční a sústredili sa viac na bránenie najtesnejšieho náskoku. V 71. minúte sa im táto striktne defenzívna taktika takmer vypomstila. Striedajúci Hutchinson po rohu hlavičkoval do brvna, odkiaľ lopta spadla na bránkovú čiaru a následná dorážka Vitoriu tesne minula cieľ. Maroko si už v závere nenechalo vziať triumf a vďaka paralelnej bezgólovej remíze Chorvátska s Belgickom obsadilo prvé miesto v skupine.