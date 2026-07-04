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Maroko zdolalo na MS Kanadu 3:0 a je prvým štvrťfinalistom
O triumfe Afričanov rozhodol dvoma gólmi v druhom polčase stredopoliar Azzedine Ounahi, v závere nadstaveného času pridal tretí presný zásah Soufiane Rahimi.
Autor TASR,aktualizované
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Houston 4. júla (TASR) - Futbalisti Maroka sa stali prvými štvrťfinalistami MS 2026. V sobotňajšom osemfinále zvíťazili v texaskom Houstone nad Kanadou 3:0. O triumfe Afričanov rozhodol dvoma gólmi v druhom polčase stredopoliar Azzedine Ounahi, v závere nadstaveného času pridal tretí presný zásah Soufiane Rahimi.
Kanaďania v prvom polčase nič nevyťažili z územnej prevahy. Maročania nastúpia vo štvrťfinále 9. júla o 22.00 SELČ vo Foxborough proti víťazovi osemfinálového duelu medzi Paraguajom a Francúzskom, ktorý bol na programe v sobotu od 23.00 h vo Philadelphii.
Po úvodnom oťukávaní na Štadióne NRG ako prví pohrozili Kanaďania, ktorí zahrávali v krátkom slede tri rohové kopy. V 5. minúte preveril Bounoua strelou z uhla David. Na konci úvodnej desaťminútovky sa po zlej rozohrávke Maročanov dostal do veľkej šance Oluwaseyi, no Bounou predviedol skvelý zákrok nohou. Maročania si nevedeli poradiť s vysokým kanadským pressingom a nedostávali sa k svojim typickým akciám po krídle, Hakimi s Diazom boli vypojení z hry. V 22. minúte africký tím navyše prišiel o zraneného kanoniera Saibariho, ktorého vystriedal Rahimi.
Do druhého polčasu vstúpili Maročania živšie a v 50. minúta sa po prvej nebezpečnej štandardke ujali vedenia. Hakimi našiel v šestnástke Ounahiho, ktorý trafil z prvej presne k ľavej žrdi. Bola to iba druhá strela afrického šampióna do priestoru kanadskej bránky. Spoluusporiadatelia šampionátu boli po inkasovanom góle zaskočení a nevedeli sa dostať do súvislejšieho tlaku. Oživenie nepriniesol ani príchod Larina. V 82. minúte dostali z rýchleho brejku druhý gól, jeho autorom bol opäť Ounahi. Krátko na to po hlavičke Rahimiho zachránilo Kanaďanov brvno, v 90+8. minúte však spečatil ich koniec účinkovania ma MS Rahimi. Maročania, ktorí sa MS 2022 v Katare postúpili až do semifinále, natiahli sériu bez prehry na 34 zápasov.
Kanaďania v prvom polčase nič nevyťažili z územnej prevahy. Maročania nastúpia vo štvrťfinále 9. júla o 22.00 SELČ vo Foxborough proti víťazovi osemfinálového duelu medzi Paraguajom a Francúzskom, ktorý bol na programe v sobotu od 23.00 h vo Philadelphii.
MS vo futbale - osemfinále:
Houston
Kanada - Maroko 0:3 (0:0)
Góly: 50. a 82. Ounahi, 90+8. Rahimi. Rozhodovali: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Angl.), ŽK: Laryea, David, De Fougerolles, Larin - Halhal, Hakimi, Ounahi, El Khannous, 70.000 divákov
Kanada: Crepeau – Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea (79. Shaffelburg) - Buchanan, Sigur, Eustaquio, Ahmed (79. Promes) – David, Oluwaseyi (63. Larin)
Maroko: Bounou – Hakimi, Diop (87. Saadane) - Halhal, Mazraoui – Bouaddi (63. Amrabat), El Aynaoui – Díaz, Ounahi (87. El-Murábet), El Khannous (63. Talbi) – Saibari (22. Rahimi)
Houston
Kanada - Maroko 0:3 (0:0)
Góly: 50. a 82. Ounahi, 90+8. Rahimi. Rozhodovali: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Angl.), ŽK: Laryea, David, De Fougerolles, Larin - Halhal, Hakimi, Ounahi, El Khannous, 70.000 divákov
Kanada: Crepeau – Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea (79. Shaffelburg) - Buchanan, Sigur, Eustaquio, Ahmed (79. Promes) – David, Oluwaseyi (63. Larin)
Maroko: Bounou – Hakimi, Diop (87. Saadane) - Halhal, Mazraoui – Bouaddi (63. Amrabat), El Aynaoui – Díaz, Ounahi (87. El-Murábet), El Khannous (63. Talbi) – Saibari (22. Rahimi)
Po úvodnom oťukávaní na Štadióne NRG ako prví pohrozili Kanaďania, ktorí zahrávali v krátkom slede tri rohové kopy. V 5. minúte preveril Bounoua strelou z uhla David. Na konci úvodnej desaťminútovky sa po zlej rozohrávke Maročanov dostal do veľkej šance Oluwaseyi, no Bounou predviedol skvelý zákrok nohou. Maročania si nevedeli poradiť s vysokým kanadským pressingom a nedostávali sa k svojim typickým akciám po krídle, Hakimi s Diazom boli vypojení z hry. V 22. minúte africký tím navyše prišiel o zraneného kanoniera Saibariho, ktorého vystriedal Rahimi.
Do druhého polčasu vstúpili Maročania živšie a v 50. minúta sa po prvej nebezpečnej štandardke ujali vedenia. Hakimi našiel v šestnástke Ounahiho, ktorý trafil z prvej presne k ľavej žrdi. Bola to iba druhá strela afrického šampióna do priestoru kanadskej bránky. Spoluusporiadatelia šampionátu boli po inkasovanom góle zaskočení a nevedeli sa dostať do súvislejšieho tlaku. Oživenie nepriniesol ani príchod Larina. V 82. minúte dostali z rýchleho brejku druhý gól, jeho autorom bol opäť Ounahi. Krátko na to po hlavičke Rahimiho zachránilo Kanaďanov brvno, v 90+8. minúte však spečatil ich koniec účinkovania ma MS Rahimi. Maročania, ktorí sa MS 2022 v Katare postúpili až do semifinále, natiahli sériu bez prehry na 34 zápasov.
hlasy po zápase: /zdroj: FIFA, BBC/
Mohamed Ouahbi, tréner Maroka: „Sme veľmi šťastní. Zápasy na MS vždy bývajú ťažké, všetky tímy bojujú ako o život. Do druhého polčasu sme vstúpili veľmi dobre, dokázali sme získavať druhé lopty a vyhrávať osobné súboje. Musím uznať, že Kanaďania hrali veľmi pôsobivo, z ich strany to bol super zápas. V druhom dejstve nám však nechali voľné priestory a to sme využili."
Jesse Marsch, tréner Kanady: „V prvom polčase sme boli lepším tímom, nepremenili sme však ani jednu šancu. Maročania ukázali väčšiu kvalitu v záverečnej tretine ihriska. Po inkasovanom góle sme sa už nevedeli dostať do tempa. Do zápasu sme išli s jasným plánom hrať sebavedomo a zatlačiť jeden z top tímov."
Mohamed Ouahbi, tréner Maroka: „Sme veľmi šťastní. Zápasy na MS vždy bývajú ťažké, všetky tímy bojujú ako o život. Do druhého polčasu sme vstúpili veľmi dobre, dokázali sme získavať druhé lopty a vyhrávať osobné súboje. Musím uznať, že Kanaďania hrali veľmi pôsobivo, z ich strany to bol super zápas. V druhom dejstve nám však nechali voľné priestory a to sme využili."
Jesse Marsch, tréner Kanady: „V prvom polčase sme boli lepším tímom, nepremenili sme však ani jednu šancu. Maročania ukázali väčšiu kvalitu v záverečnej tretine ihriska. Po inkasovanom góle sme sa už nevedeli dostať do tempa. Do zápasu sme išli s jasným plánom hrať sebavedomo a zatlačiť jeden z top tímov."