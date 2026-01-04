< sekcia Šport
Maroko zdolalo Tanzániu 1:0 a postúpilo do štvrťfinále
Autor TASR
Rabat 4. januára (TASR) - Marockí futbalisti postúpili do štvrťfinále Afrického pohára národov. V nedeľnom osemfinálovom dueli na domácej pôde v Rabate zdolali reprezentantov Tanzánie 1:0, víťazný gól vsietil po hodine hry krídelník Realu Madrid Brahim Diaz. Maročania si v ďalšej fáze zmerajú sily s úspešnejším z dvojice Juhoafrická republika - Kamerun, ktorých zápas bol na programe od 20.00 SEČ.
Africký pohár národov
osemfinále:
Maroko - Tanzánia 1:0 (0:0)
Gól: 64. Diaz
