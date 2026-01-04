Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Maroko zdolalo Tanzániu 1:0 a postúpilo do štvrťfinále

Ilustračné foto. Foto: TASR – Jakub Kotian

Maročania si v ďalšej fáze zmerajú sily s úspešnejším z dvojice Juhoafrická republika - Kamerun, ktorých zápas bol na programe od 20.00 SEČ.

Rabat 4. januára (TASR) - Marockí futbalisti postúpili do štvrťfinále Afrického pohára národov. V nedeľnom osemfinálovom dueli na domácej pôde v Rabate zdolali reprezentantov Tanzánie 1:0, víťazný gól vsietil po hodine hry krídelník Realu Madrid Brahim Diaz. Maročania si v ďalšej fáze zmerajú sily s úspešnejším z dvojice Juhoafrická republika - Kamerun, ktorých zápas bol na programe od 20.00 SEČ.



Africký pohár národov

osemfinále:

Maroko - Tanzánia 1:0 (0:0)

Gól: 64. Diaz
.

