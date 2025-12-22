Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Maroko zdolalo v otváracom stretnutí APN Komory 2:0

Zo zápasu futbalového APN Maroko - Komory v nedeľu 21. decembra 2025. Foto: TASR/AP

V Rabate potešil domáce publikom v 55. minúte Brahim Diaz, o poisťujúci gól sa o necelých 20 minút postaral Ayoub El Kaabi.

Rabat 22. decembra (TASR) - Futbalisti Maroka zdolali v otváracom stretnutí Afrického pohára národov v A-skupine Komory 2:0. V Rabate potešil domáce publikom v 55. minúte Brahim Diaz, o poisťujúci gól sa o necelých 20 minút postaral Ayoub El Kaabi.



Africký pohár národov - A-skupina:

Maroko - Komory 2:0 (0:0)

Gól: 55. Diaz, 74. El Kaabi
