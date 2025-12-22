< sekcia Šport
Maroko zdolalo v otváracom stretnutí APN Komory 2:0
V Rabate potešil domáce publikom v 55. minúte Brahim Diaz, o poisťujúci gól sa o necelých 20 minút postaral Ayoub El Kaabi.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Rabat 22. decembra (TASR) - Futbalisti Maroka zdolali v otváracom stretnutí Afrického pohára národov v A-skupine Komory 2:0. V Rabate potešil domáce publikom v 55. minúte Brahim Diaz, o poisťujúci gól sa o necelých 20 minút postaral Ayoub El Kaabi.
Africký pohár národov - A-skupina:
Maroko - Komory 2:0 (0:0)
Gól: 55. Diaz, 74. El Kaabi
Maroko - Komory 2:0 (0:0)
Gól: 55. Diaz, 74. El Kaabi