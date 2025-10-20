Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mladíci z Maroka zdolali vo finále Argentínu a získali prvý titul

Taha Majni a Naim Byar z Maroka sa tešia po víťazstve nad Argentínou. Foto: TASR/AP

Doterajším maximom Maroka na MS do 20 rokov bola štvrtá priečka z roku 2005.

Autor TASR
Santiago 20. októbra (TASR) - Futbalisti Maroka získali prvýkrát v histórii titul majstrov sveta hráčov do 20 rokov. Vo finále šampionátu v Čile vyhrali nad Argentínou 2:0, keď sa dvakrát v prvom polčase gólovo presadil Yassir Zabiri. Bronz patrí mladým futbalistom Kolumbie.

Doterajším maximom Maroka na MS do 20 rokov bola štvrtá priečka z roku 2005. Na ceste za titulom prehralo jediný zápas - s Mexikom v základnej skupine 0:1, no napriek tomu postúpilo do vyraďovačky z prvého miesta po víťazstvách nad Španielskom i Brazíliou. V play off potom Maročania postupne zdolali Kórejskú republiku, USA, Francúzsko a v boji o zlato aj Argentínu, ktorá nedosiahla na svoj siedmy titul. So šiestimi však stále vedie historickú tabuľku svetových šampiónov pred Brazíliou (5).

Hrdinom finálového súboja v Santiagu sa stal dvojgólový útočník Zabiri z portugalského klubu Famalicao. Presadil sa v 12. a 29. minúte. Maroko sa aj vďaka nemu stalo prvým africkou krajinou so zlatom z MS20 po Ghane, ktorá triumfovala v roku 2009. Pre Argentínu to bola vo finále prvá prehra na turnaji, striebro získala napriek tomu, že jej chýbali dve najväčšie hviezdy v tejto vekovej kategórii - Franco Mastantuono z Realu Madrid a Claudio Echeverri z Bayeru Leverkusen.

Na cenný kov nedosiahol žiadny tím z Európy. Do semifinále sa prebojovali mladí Francúzi, tam však prehrali s Marokom po jedenástkovom rozstrele a v súboji o bronz potom podľahli Kolumbii 0:1.



MS hráčov do 20 rokov v Čile


finále:

Argentína - Maroko 0:2 (0:2)

Góly: 12. a 29. Zabiri



o 3. miesto:

Kolumbia - Francúzsko 1:0 (1:0)

Gól: 2. Perea
