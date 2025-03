Maroon končí po štrnástich sezónach: Je ten správny čas

St. Louis 23. marca (TASR) - Americký hokejový útočník Patrick Maroon po štrnástich sezónach opustí zámorskú NHL. Oznámil to v rozhovore pred sobotňajším zápasom na ľade St. Louis Blues.



Tridsaťšesťročného Američana si vybrala v roku 2007 v šiestom kole draftu Philadelphia Flyers. V 839 zápasoch základnej časti nazbieral dovedna 320 bodov za 125 gólov a 195 asistencií. V prestížnych súbojoch o Stanleyho pohár pridal v 163 stretnutiach 53 bodov (20+30). Túto trofej získal trikrát, prvýkrát s rodným St. Louis (2019), potom dva krát za sebou s Tampou Bay (2020, 2021). "Je to pre mňa ťažké, ale skrátka viem, že teraz je ten správny čas. Niekedy sa musíte vzdať toho čo vám robí radosť a o čom ste snívali celý svoj život. Cítim, že moja rodina to potrebuje, som pripravený začať novú kapitolu nášho spoločného života," povedal tesne pred zápasom Maroon.



Počas svojej kariéry obliekal aj dresy Edmontonu, Anaheimu, či Minnesoty. Do organizácie Blackhawks sa dostal v júli ako voľný agent, v ich drese odohral 59 zápasov a nazbieral 16 bodov (4+12). Chicago síce už nemá šancu postúpiť do play off, no Američan je pripravený odovzdať všetko: "Budem v každom zápase hrať ako keby bol môj posledný." Informovala o tom oficiálna stránka ligy.