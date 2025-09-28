< sekcia Šport
Marquez má siedmy titul: Teraz som najlepšou verziou samého seba
Marquez získal titul s piatimi pretekmi k dobru po štarte z prvého radu za Bagnaiom a Fabiom Quartararom.
Autor TASR
Motegi 28. septembra (TASR) - Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez na Ducati získal svoj siedmy titul majstra sveta seriálu MotoGP. K celkovému prvenstvu mu na VC Japonska stačilo aj druhé miesto, titul získal po šiestich rokoch a vyrovnal zápis legendárneho Valentina Rossiho. Samotné preteky vyhral Talian Francesco Bagnaia (Ducati) a šancu na zisk titulu definitívne stratil Marquezov brat Alex, taktiež na Ducati.
Marquez získal titul s piatimi pretekmi k dobru po štarte z prvého radu za Bagnaiom a Fabiom Quartararom. Súboj o titul mal pomerne pokojný priebeh, keďže sa vedúci muž celkového poradia držal v najlepšej trojke a jeho brat Alex bol mimo najlepšej päťky. Marcovi pritom stačilo získať na zaručenie titulu o šesť bodov viac ako jeho súper. Pred M. Marquezom a Rossim je v historických štatistikách v počet titulov lepší už len Talian Giacomo Agostini.
Siedmy titul 33-ročného pretekára prichádza po kríze a zranení v roku 2020. V sezóne 2023 skončil v celkovom hodnotení až na štrnástom mieste a jeho najlepším výsledkom bolo tretie miesto. Na konci tejto sezóny odišiel z Hondy, kde získal predošlých šesť titulov. "Je nemožné vôbec rozprávať. Nechcem ani spomínať na všetko zlé, chcem si užívať tento moment. Spravil som obrovskú chybu, pretože som sa pokúšal vrátiť priskoro. Bolo to veľmi náročné, ale momentálne som najlepšou verziou samého seba. Veľmi som bojoval a nakoniec som znova vyhral,“ povedal Marquez, ktorý si na domácej VC Španielska 2020 zlomil ruku.
K dokonalosti zisku jeho siedmeho titulu chýbalo len víťazstvo na samotnej veľkej cene, k tomu bol blízko v záverečných kolách, keď začal dymiť motor jeho tímového kolegu Bagnaiu. Dvojnásobný majster sveta nestratil napriek problémom až toľko z rýchlosti a Marquez ho nedokázal dobehnúť, a to aj preto, že v úplnom závere zvoľnil tempo aby svoj stroj doviedol bezpečne do cieľa. Domácich fanúšikov potešil tretí Joan Mir, ktorý dostal Hondu na pódium a zaznamenal svoj najlepší výsledok v sezóne.
VC Japonska - MotoGP:
1. Francesco Bagnaia (Tal./Ducati) 42:09,312 min, 2. Marc Marquez (Šp./Ducati) +4,196 s, 3. Joan Mir (Šp./Honda) +6,858, 4. Marco Bezzecchi (Tal./Aprilia) +10,128, 5. Franco Morbidelli (Tal./Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +10,421, 6. Alex Marquez (Šp./Ducati) +14,544
priebežné poradie MS (po 17 z 22 pretekov):
1. M. Marquez 541 b, 2. A. Marquez 340, 3. Bagnaia 274, 4. Bezzecchi 242, 5. Morbidelli 196, 6. Pedro Acosta (Šp./Red Bull KTM) 195
