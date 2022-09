Marquez si opäť sadne na motorku počas testov na okruhu v Misane

Misano Adriatico 2. septembra (TASR) - Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez sa vráti na okruhy počas oficiálneho testovania po víkendovej Veľkej cene San Marína. V piatok to oznámil jeho tím Honda.



Šesťnásobný šampión kráľovskej triedy MotoGP podstúpil v júni v USA operáciu pravej ruky, ktorú si zlomil ešte v júli 2020. Bol to už štvrtý chirurgický zákrok toho istého zranenia.



Honda informovala, že Marquez príde v piatok do Misana a v utorok by sa mal posadiť na okruhu na motorku. Už predtým absolvoval dva testy na okruhu v Aragónsku.