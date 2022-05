Marqueza čaká po VC Talianska štvrtá operácia ruky a dlhšia pauza

Madrid 28. mája (TASR) - Šesťnásobný šampión MotoGP Marc Marquez sa rozhodol podstúpiť štvrtú operáciu pravej ruky a čaká ho bližšie nešpecifikovaná pauza. Nedeľňajšiu Veľkú cenu Talianska však ešte absolvuje.



Španielsky pretekár vyhral tituly v rokoch 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 a 2019, no odkedy si zlomil ramennú kosť v otváracích pretekoch sezóny 2020, nedokázal sa vrátiť do najlepšej formy. Poslednú operáciu absolvoval pred 18 mesiacmi. "Nanešťastie musím prerušiť sezónu. Stále mám značné obmedzenia v ruke, ktoré nedovoľujú poriadne jazdiť a dosiahnuť moje ciele," povedal.



Chirurgický zákrok podstúpi na klinike Mayo v Minnesote, do zámoria odletí v utorok. Dátum jeho návratu do súťažného kolotoča bude závisieť od rýchlosti zotavenia.



Na nedeľňajšej VC odštartuje z 11. miesta, v celkovom poradí šampionátu mu patrí desiate miesto. Informovala agentúra AP.