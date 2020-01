Marquinhos predĺžil zmluvu s Parížom St. Germain do roku 2024

Paríž 13. januára (TASR) - Brazílsky futbalový obranca Marquinhos predĺžil zmluvu s francúzskym majstrom Parížom St. Germain do roku 2024. Dvadsaťpäťročný hráč prišiel do klubu v roku 2013 z AS Rím, odohral v ňom už 271 zápasov a získal s ním už 14 trofejí, vrátane päť majstrovských titulov v Ligue 1.



Marquinhos pre agentúru AFP potvrdil, že má v úmysle ukončiť kariéru v Parku princov: "Ak všetko pôjde správnym smerom, ak tu budem stále šťastný, splní sa mi všetko čo chcem a fanúšikovia ma budú stále rovnako ľúbiť, tak prečo nie?"