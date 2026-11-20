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Marquinhos sa po mesačnej pauze vráti do zostavy Paríža Saint-Germain
Parížanom sa postupne stabilizuje situácia v kádri.
Autor TASR
Paríž 20. novembra (TASR) - Brazílsky futbalový obranca Marquinhos sa vráti do súťažného kolotoča vo francúzskej Ligue 1 po mesačnej pauze. Tridsaťdvaročný kapitán Paríža Saint-Germain bude k dispozícii trénerovi Luisovi Enriquemu v sobotňajšom zápase na pôde OGC Nice.
Parížanom sa postupne stabilizuje situácia v kádri. „Najdôležitejšie je, že máme späť takmer všetkých našich hráčov. Okrem Alessandra Longoniho a Chviču Kvaraccheliju sú všetci pripravení hrať, najmä Marquinhos. Je to náš kapitán a vždy podával dobré výkony. Je radosť s ním pracovať,“ povedal Enrique na predzápasovej tlačovej konferencii.
PSG sú po 10 kolách na čele tabuľky s dvojbodovým náskokom pred OSC Lille.
Parížanom sa postupne stabilizuje situácia v kádri. „Najdôležitejšie je, že máme späť takmer všetkých našich hráčov. Okrem Alessandra Longoniho a Chviču Kvaraccheliju sú všetci pripravení hrať, najmä Marquinhos. Je to náš kapitán a vždy podával dobré výkony. Je radosť s ním pracovať,“ povedal Enrique na predzápasovej tlačovej konferencii.
PSG sú po 10 kolách na čele tabuľky s dvojbodovým náskokom pred OSC Lille.