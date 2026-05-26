Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
< sekcia Šport

Marsch povedie Kanadu do roku 2030. Teším sa na rozvoj tímu, hovorí

.
Na snímke Jesse Marsch. Foto: TASR/AP

Kanaďania budú hrať v B-skupine MS proti Bosne a Hercegovine, Kataru a Švajčiarsku.

Autor TASR
Vancouver 26. mája (TASR) - Kanadská futbalová asociácia predĺžila zmluvu s reprezentačným trénerom Jessem Marschom do roku 2030. Podpis nového kontraktu oznámila pár týždňov pred štartom MS, ktoré Kanada usporiada spoločne s USA a Mexikom od 11. júna do 19. júla.

Marsch, ktorý prevzal kanadskú reprezentáciu v roku 2024 po Johnovi Herdmanovi, vyhlásil, že od prvého dňa cítil silné prepojenie s tímom a krajinou. „Teším sa na dlhodobejšiu prácu a ďalší rozvoj mužstva. Verím, že spolu dosiahneme ďalšie vrcholy,“ vyhlásil Marsch.

Päťdesiatdvaročný americký tréner priviedol Kanadu k 4. miestu na Copa America 2024 a národný tím vytiahol pred časom na 26. priečku v rebríčku FIFA, čo bolo historické maximum krajiny. Na lavičke Kanady má bilanciu 12 víťazstiev, 12 remíz a 5 prehier. V minulosti pôsobil ako tréner RB Salzburg, RB Lipsko a Leedsu United.

Kanaďania budú hrať v B-skupine MS proti Bosne a Hercegovine, Kataru a Švajčiarsku.
.

Neprehliadnite

PRETEKÁR NA ZÁHORÍ: Na motorke išiel takmer dvestovkou

MEČOCHOVÁ: Aj pitím z neumytej plechovky sa dá nakaziť hantavírusom

Premiér: Ak sa medzi SNS a T. Tarabom neobnoví dôvera, dôjde k zmene

KOMENTÁR: Môže byť zbieranie plastových fliaš z košov podnikaním?