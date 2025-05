Marseille a Monaco si zabezpečili účasť v Lige majstrov

Ligue 1 - 33. kolo:



Angers SCO - Racing Štrasburg 2:1 (1:1)

Góly: 15. a 48. Lepaul - 43. Bakwa



AJ Auxerre - FC Nantes 1:1 (1:0)

Góly: 45. Perrin - 62. Leroux



Stade Brest - OSC Lille 2:0 (1:0)

Góly: 42. Ajorque, 64. Doumbia



AC Le Havre - Olympique Marseille 1:3 (0:0)

Góly: 66. Soumaré - 56. a 90+9. Gouiri, 85. Greenwood



AS Monaco - Olympique Lyon 2:0 (0:0)

Góly: 62. Minamino, 68. Zakaria



SC Montpellier - Paríž St. Germain 1:4 (0:1)

Góly: 64. Coulibaly - 49., 59. a 65. Ramos (druhý z 11 m), 44. Mayulu



Stade Reims - AS St. Étienne 0:2 (0:2)

Góly: 3. Tardieu, 41. Cardona



Stade Rennes - OGC Nice 2:0 (1:0)

Góly: 15. a 80. Kalimuendo



FC Toulouse - Racing Lens 1:1 (0:0)

Góly: 48. Gboho - 61. El Aynaoui



Paríž 11. mája (TASR) - Futbalisti Olympique Marseille a AS Monaco budú hrať v budúcej sezóne v ligovej fáze Ligy majstrov. Definitívne sa o tom rozhodlo v sobotňajších zápasoch predposledného 33. kola Ligue 1. Hráči Marseille dokázali zvíťaziť na pôde Le Havre 3:1 a udržali si 2. priečku za suverénom ligy Parížom St. Germain, Monaco uspelo doma proti Lyonu 2:0 a je o bod späť tretie.K dispozícii je ešte jedna miestenka do najprestížnejšej súťaže cez 4. miesto do predkola. V záverečnom 34. kole o ňu budú bojovať tri tímy, ktoré majú na konte zhodný počet 57 bodov - Nice, Lille a Štrasburg a taktiež Lyon, ktorý na 7. priečke zaostáva o tri body. Všetci štyria záujemcovia o Ligu majstrov si v sobotu pripísali prehru.