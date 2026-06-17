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Marseille dostalo pokutu 10 miliónov eur, vyhlo sa vylúčeniu z pohárov
UEFA zároveň obmedzila Marseille registráciu nových hráčov pre nadchádzajúci ročník Európskej ligy.
Autor TASR
Lausanne 17. júna (TASR) - Francúzsky futbalový klub Olympique Marseille dostal od Európskej futbalovej únie (UEFA) pokutu desať miliónov eur za opakované nesplnenie finančných cieľov v rámci pravidiel finančnej udržateľnosti. Klub sa však vyhol vylúčeniu z európskych súťaží.
UEFA zároveň obmedzila Marseille registráciu nových hráčov pre nadchádzajúci ročník Európskej ligy. Kontrola finančných výsledkov ukázala, že klub nesplnil podmienky dohody uzavretej s UEFA ešte v roku 2022. Riadiaci orgán európskeho futbalu však zohľadnil kolaps príjmov z televíznych práv vo francúzskom futbale v sezóne 2025/2026 a tiež relatívne obmedzený rozsah porušenia pravidiel.
Z celkovej sankcie tvorí šesť miliónov eur pokuta za nesplnenie stanovených finančných cieľov a ďalšie štyri milióny za prekročenie limitov na náklady na káder. UEFA zároveň upozornila, že v prípade ďalšieho nesplnenia podmienok finančnej fair-play (FFP) môže Marseille v budúcnosti vylúčiť z európskych pohárov.
Pokutu dostal aj taliansky klub AS Rím, ktorý zaplatí celkovo šesť miliónov eur. Naopak, Paríž Saint-Germain, AS Monaco, AC Miláno, Inter Miláno, Besiktas Istanbul, Trabzonspor a Royal Antvyerpy splnili podmienky dohôd s UEFA a už nepodliehajú režimu finančného dohľadu. Informovala agentúra AFP.
UEFA zároveň obmedzila Marseille registráciu nových hráčov pre nadchádzajúci ročník Európskej ligy. Kontrola finančných výsledkov ukázala, že klub nesplnil podmienky dohody uzavretej s UEFA ešte v roku 2022. Riadiaci orgán európskeho futbalu však zohľadnil kolaps príjmov z televíznych práv vo francúzskom futbale v sezóne 2025/2026 a tiež relatívne obmedzený rozsah porušenia pravidiel.
Z celkovej sankcie tvorí šesť miliónov eur pokuta za nesplnenie stanovených finančných cieľov a ďalšie štyri milióny za prekročenie limitov na náklady na káder. UEFA zároveň upozornila, že v prípade ďalšieho nesplnenia podmienok finančnej fair-play (FFP) môže Marseille v budúcnosti vylúčiť z európskych pohárov.
Pokutu dostal aj taliansky klub AS Rím, ktorý zaplatí celkovo šesť miliónov eur. Naopak, Paríž Saint-Germain, AS Monaco, AC Miláno, Inter Miláno, Besiktas Istanbul, Trabzonspor a Royal Antvyerpy splnili podmienky dohôd s UEFA a už nepodliehajú režimu finančného dohľadu. Informovala agentúra AFP.