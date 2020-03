Marseille neplní finančnú dohodu s UEFA, hrozí mu neúčasť v LM

Marseille 5. marca (TASR) - Francúzsky klub Olympique Marseille môže dostať trest od Európskej futbalovej únie (UEFA) za porušenie finančnej fair play. Zverenci Andreho Villasa-Boasa sú na druhom mieste v Ligue 1, no rovnako ako anglickému Manchesteru City im hrozí, že si v nasledujúcej sezóne nezahrajú Ligu majstrov.



UEFA a Marseille v júli 2019 uzavreli dohodu, ktorá mala pomôcť riešiť nahromadené dlhy klubu z minulosti. Zahŕňala prepadnutie dvoch miliónov eur zo sumy, ktorú by klub získal pri úspechu v európskych súťažiach. V ďalších rokoch by sa mali odpočítať ďalšie štyri milióny eur. Olympique súhlasil, že nevyprodukuje stratu viac ako 30 miliónov eur za sezónu. Podľa UEFA však klub nenaplnil podmienky dohody. Udelenie trestu môže prísť po sezóne, informovala agentúra AP.