Marseille priamo do Ligy majstrov, Bordeaux zostúpilo po 30 rokoch

Paríž 22. mája (TASR) - Záverečné 38. kolo francúzskej Ligue 1 sa nieslo v znamení priameho postupu Marseille do Ligy majstrov. Na druhom konci tabuľky bol naopak spečatený zostup Bordeaux do Ligue 2. Šesťnásobný majster sa v najvyššej súťaži nepredstaví po 30 rokoch.



"Zaslúžime si byť tam, kde momentálne sme. Nebola to vydarená sezóna, no veľkú časť z nej sme figurovali na druhom mieste," uviedol stredopoliar Matteo Guendouzi pre francúzske médiá po triumfe svojho Marseille nad Štrasburgom 4:0. Olympique bol pred stretnutím s Racingom tretí, čo by znamenalo nasadenie do 3. kola kvalifikácie LM. O jeho výhru sa zaslúžil dvomi gólmi Brazílčan Gerson.



AS Monaco naopak zaváhalo proti Lens – na ihrisku siedmeho najlepšieho tímu dostalo v nadstavenom čase vyrovnávajúci gól na 2:2. Marseille ho tak na postupovej priečke predstihol o dva body. Monačania hrali kvalifikáciu aj v prebiehajúcom ročníku LM a do skupinovej fázy nepostúpili cez ukrajinský Šachtar Doneck.



Remíza 2:2 v boji o Európsku ligu naopak stačila Rennes, ktorý o ňu súperil s Nice. To pôjde do kvalifikácie Európskej konferenčnej ligy, pričom jeho pozíciu mohol v prípade víťazstva ohroziť práve Štrasburg.



Bordeaux ešte malo matematickú šancu na boj v baráži, nakoniec však skončilo na poslednom mieste tabuľky. Dvojzápas o Ligue 1 proti druholigovému Auxerre si naopak zaistil St. Etienne, keď uhral s deviatym Nantes remízu 1:1.



Nádej na záchranu vzal FC Metz majstrovský Paríž St. Germian, ktorý ho na svojom ihrisku deklasoval 5:0. Hetrik si v stretnutí pripísal hviezdny Kylian Mbappe po tom, ako v ten istý deň potvrdil svoje zotrvanie v radoch desaťnásobného majstra.