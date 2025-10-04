Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Marseille štvrtýkrát za sebou vyhralo, v 7. kole zdolalo Metz 3:0

Hráči Olympique Marseille Pierre-Emile Hojbjerg (vľavo), Matt O'Riley (uprostred) a Mason Greenwood sa tešia z víťazstva po dohrávke 5. kola francúzskej Ligue 1 Olympique Marseille Foto: TASR/AP

V siedmom kole uspeli proti Métam po výsledku 3:0.

Autor TASR
Paríž 4. októbra (TASR) - Futbalisti Olympique Marseille zaznamenali vo francúzskej Ligue 1 štvrté víťazstvo za sebou, v siedmom kole uspeli proti Métam po výsledku 3:0.



Ligue 1 - 7. kolo:

FC Méty - Olympique Marseille 0:3 (0:0)

Góly: 51. Paixao, 69. O'Riley, 76. Gouiri
.

