Marseille štvrtýkrát za sebou vyhralo, v 7. kole zdolalo Metz 3:0
V siedmom kole uspeli proti Métam po výsledku 3:0.
Autor TASR
Paríž 4. októbra (TASR) - Futbalisti Olympique Marseille zaznamenali vo francúzskej Ligue 1 štvrté víťazstvo za sebou, v siedmom kole uspeli proti Métam po výsledku 3:0.
Ligue 1 - 7. kolo:
FC Méty - Olympique Marseille 0:3 (0:0)
Góly: 51. Paixao, 69. O'Riley, 76. Gouiri
