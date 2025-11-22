< sekcia Šport
Marseille uspelo na ihrisku Nice 5:1 a je priebežne na čele Ligue 1
Domáci prehrali tretíkrát v sérii a sú na deviatej priečke.
Autor TASR
Paríž 22. novembra (TASR) - Futbalisti Olympique Marseille vyhrali vo francúzskej Ligue 1 tretí duel za sebou. V stretnutí 13. kola uspeli na ihrisku Nice jednoznačne 5:1 a pred víkendom poskočili na čelo neúplnej tabuľky o bod pred obhajcu Paríž St. Germain, ktorý má zápas k dobru. Mason Greenwood skóroval dvakrát, jeho spoluhráč Pierre-Emerick Aubameyang dal gól a dvakrát asistoval. Domáci prehrali tretíkrát v sérii a sú na deviatej priečke.
Ligue 1 - 13. kolo:
OGC Nice – Olympique Marseille 1:5 (0:2)
Góly: 63. Cho – 11. Aubameyang, 33. a 53. Greenwood, 58. Weah, 74. Paixao
