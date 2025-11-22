Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 22. november 2025Meniny má Cecília
< sekcia Šport

Marseille uspelo na ihrisku Nice 5:1 a je priebežne na čele Ligue 1

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Domáci prehrali tretíkrát v sérii a sú na deviatej priečke.

Autor TASR
Paríž 22. novembra (TASR) - Futbalisti Olympique Marseille vyhrali vo francúzskej Ligue 1 tretí duel za sebou. V stretnutí 13. kola uspeli na ihrisku Nice jednoznačne 5:1 a pred víkendom poskočili na čelo neúplnej tabuľky o bod pred obhajcu Paríž St. Germain, ktorý má zápas k dobru. Mason Greenwood skóroval dvakrát, jeho spoluhráč Pierre-Emerick Aubameyang dal gól a dvakrát asistoval. Domáci prehrali tretíkrát v sérii a sú na deviatej priečke.



Ligue 1 - 13. kolo:

OGC Nice – Olympique Marseille 1:5 (0:2)

Góly: 63. Cho – 11. Aubameyang, 33. a 53. Greenwood, 58. Weah, 74. Paixao
.

Neprehliadnite

Premiér: Mierový plán USA pre Ukrajinu má podporu slovenskej vlády

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?

EŠTOK: Keby študent vulgárne písal o Čaputovej, za vzor by ho nedávali

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Letecká katastrofa na Sakrakopci