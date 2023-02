Marseille uspelo na pôde Clermontu 2:0

Ligue 1 - 23. kolo:



Clermont Fott - Olympique Marseille 0:2 (0:1)



Góly: 44. a 81. Sanchez (prvý z 11 m)







AS Monaco - Paríž Saint-Germain 3:1 (3:1)



Góly: 18. a 45. + 1 Ben Yedder, 4. Golovin - 39. Zaire-Emery



Paríž 12. februára (TASR) - Futbalisti Marseille zvíťazili v zápase 23. kola francúzskej Ligue 1 na pôde Clermontu 2:0. Oba góly hostí strelil čilský reprezentant Alexis Sanchez. Marseille sa po triumfe dostalo na druhé miesto tabuľky, na lídra Paríž St. Germain stráca 5 bodov.Duel V Clermonte sa začal s takmer 50-minútovým oneskorením po incidentoch mimo štadióna, pri ktorých museli bezpečnostné zložky použiť slzný plyn. Hráči zostali v šatniach, zatiaľ čo zábery ukázali fanúšikov, ako si zakrývajú tváre, keď sa cez štadión Gabriela Montpieda vznášala štipľavá látka. Zápas sa začal až keď sa plyn rozplynul.Líder PSG prehral na pôde AS Monaco 1:3. Dva presné zásahy si na konto pripísal útočník Wissam Ben Yedder, ktorý sa 14 gólmi dotiahol na najlepšieho strelca súťaže Folarina Baloguna z Reims.Parížanom tak nevyšla generálka na úvodný osemfinálový zápas Ligy majstrov, ktorý odohrajú v utorok 14. februára doma proti Bayernu Mníchov. V dueli s Monakom im pre zranenia chýbali Lionel Messi i Kylian Mbappe.v prvom polčase dominovali, čo potvrdil už v štvrtej minúte duelu stredopoliar Aleksandr Golovin. Po prihrávke Ben Yeddera otvoril skóre presnou strelou do ľavého dolného rohu. Hráči PSG sa nevedeli dostať do tempa, obrana viackrát chybovala, čo v 18. minúte využil Ben Yedder, ktorý zvýšil na 2:0.V 39. minúte našiel parížsky stredopoliar Juan Bernat v pokutovom území osamoteného Warrena Zaireho-Emeryho. Ten nezaváhal a prekonal brankára Alexandra Nubela. Parížania sa však z kontaktného gólu dlho netešili, v nadstavenom čase prvého polčasu upravil na 3:1 opäť Ben Yedder, ktorý sa týmto zásahom dotiahol na Baloguna v tabuľke strelcov.Druhý polčas gól nepriniesol, hoci sa oba tímy dostali do výraznejších šancí. Monako mohlo viesť s náskokom viac než dvoch gólov, no PSG podržal niekoľkými vynikajúcimi zákrokmi brankár Gianluigi Donnarumma.