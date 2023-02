Marseille zdolalo Nantes 2:0 a natiahlo sériu bez prehry v Ligue 1

Ligue 1 - 21. kolo:



Toulouse FC - ESTAC Troyes 4:1 (2:1)



Góly: 16. Dallinga, 36. Chaibi, 55. van den Boomen, 88. Onaiwu - 12. Balde (z 11 m)





Stade Reims - FC Lorient 4:2 (1:2)



Góly: 44., 61. a 64. Balogun (prvý z 11 m), 51. Doumbia - 10. Le Fee, 36. Kone





FC Nantes - Olympique Marseille 0:2 (0:0)



Góly: 57. Joao Victor (vlastný), 90.+3 Ounahi





Lille OSC - Clermont Foot 0:0



/A. Jakubech (Lille) nefiguroval v zápise o stretnutí/





Angers SCO - AC Ajaccio 1:2 (1:0)



Góly: 13. Sima - 65. Soumano, 90.+3 El Idrissy, ČK: 78. Doumbia (Angers)

Paríž 1. februára (TASR) - Futbalisti Olympique Marseille zvíťazili v stredajšom stretnutí 21. kola Ligue 1 na ihrisku FC Nantes 2:0. Hostí posadil na koňa vlastný gol Joaa Victora z 57. minúty, v nadstavenom čase poistil ich triumf Azzedine Ounahi.Marocký reprezentant prišiel do Olympique len pre pár dňami z Angers. Gólový účet na novom pôsobisku si tak otvoril hneď v prvom zápase, do ktorého naskočil ako striedajúci hráč v 74. minúte. V najvyššej francúzskej súťaži nenašlo Marseille premožiteľa od 22. októbra a posunulo sa na druhé miesto neúplnej tabuľky o bod pred Racing Lens, ktorý však čakal večerný domáci zápas s Nice.Solídnu formu má Toulouse. S Troyes prehrávalo od 12. minúty, no ešte do prestávky dokázalo otočiť skóre a po nej pridalo ďalšie dva góly na konečných 4:1. Šnúru bez prehry natiahli hráči Toulouse na päť zápasov, v rámci nej nazbierali až 13 bodov.Lorient prehral na pôde Reims 2:4. Triumf domácich režíroval autor hetriku Folarin Balogun, ktorý sa gólovo presadil aj v nedeľu pri senzačnej remíze 1:1 v Paríži proti Saint-Germain.