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Marseille zvíťazilo na pôde Auxerre 2:0 v 12. kole Ligue 1
Auxerre ťahá sériu piatich ligových zápasov bez víťazstva.
Autor TASR,aktualizované
Paríž 29. novembra (TASR) - Futbalisti Marseille zvíťazili na pôde Auxerre 2:0 v nedeľňajšom zápase 12. kola francúzskej Ligue 1 a posunuli sa na 3. miesto priebežnej tabuľky. Hostí poslal do vedenia už v 5. minúte Amine Gouiri a po vylúčení obrancu domácich Axela Tuanzebeho v nadstavenom čase prvého polčasu premenil penaltu Igor Paixao. Auxerre ťahá sériu piatich ligových zápasov bez víťazstva.
V ďalšom stretnutí Toulouse v domácom prostredí zdolalo Stade Rennes 3:2.
Ligue 1 - 12. kolo:
Toulouse FC – Stade Rennes 3:2 (2:0)
Góly: 2. Oppong, 21. Tengstedt (z 11 m), 63. Jörgensen - 90.+5 a 90.+12 Lepaul (druhý z 11 m)
AJ Auxerre – Olympique Marseille 0:2 (0:2)
Góly: 5. Gouiri, 45.+4 Paixao (z 11 m). ČK: 45.+3 Tuanzebe (Auxerre)
V ďalšom stretnutí Toulouse v domácom prostredí zdolalo Stade Rennes 3:2.
Ligue 1 - 12. kolo:
Toulouse FC – Stade Rennes 3:2 (2:0)
Góly: 2. Oppong, 21. Tengstedt (z 11 m), 63. Jörgensen - 90.+5 a 90.+12 Lepaul (druhý z 11 m)
AJ Auxerre – Olympique Marseille 0:2 (0:2)
Góly: 5. Gouiri, 45.+4 Paixao (z 11 m). ČK: 45.+3 Tuanzebe (Auxerre)