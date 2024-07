Marta bude súčasťou ženského tímu Brazílie na turnaji v Paríži

Rio de Janeiro 3. júla (TASR) - Marta bude súčasťou ženského futbalového tímu Brazílie na olympijských hrách v Paríži. Potvrdil to tréner Arthur Elias, ktorý zaradil tridsaťosemročnú útočníčku do svojho 18-členného výberu.



Marta je všeobecne považovaná za jednu z najlepších strelkýň v histórii svetových šampionátov. Nedávno avizovala, že po účasti na svojej šiestej olympiáde plánuje ukončiť reprezentačnú kariéru. Útočníčka Orlanda Pride má v zbierke dve strieborné medaily z OH 2004 a 2008.



S národným tímom vyhrala trikrát Copa America (2003, 2010, 2018) a dvakrát Panamerické hry (2003, 2007), ale okrem olympijského zlata jej v kariére chýba aj titul majsterky sveta. Najbližšie k nemu mala v roku 2007, keď na šampionáte v Číne prehrali Brazílčanky vo finále s Nemeckom.



Brazílčanky sú na olympijskom turnaji v C-skupine. Ich prvý zápas sa uskutoční 25. júla v Bordeaux proti Nigérii. Následne ich čakajú stretnutia s Japonkami a majsterkami sveta zo Španielska.