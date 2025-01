Martel pomohol hetrikom k víťazstvu hokejistov Košíc

Košice 4. januára (TASR) - Kanadský hokejový útočník Dannick Martel sa prvým hetrikom v slovenskej extralige podieľal na úspešnom vstupe HC Košice do kalendárneho roka 2025. Po individuálne vydarenom zápase mal radosť nielen zo svojich gólov, ale najmä z prvého víťazstva "oceliarov" po predchádzajúcich troch prehrách. Po triumfe nad Liptovským Mikulášom 5:3 v piatkovej dohrávke 29. kola majú na čele tabuľky štvorbodový náskok pred Spišskou Novou Vsou.



Martel zamieril za hetrikom už v úvode zápasu, keď skóroval v 3. a 19. minúte. Tretí gól do bránky krajana Evana Fitzpatricka pridal v 57. minúte, keď nadychujúcich sa Liptákov zarmútil úpravou skóre na 4:2. Tento gól sa napokon ukázal ako víťazný, keďže Max Gerlach neskôr znížil na konečných 5:3. "Každý gól poteší a ak strelíte tri v jednom zápase, tak je to krásne. Jeden hetrik som už za Košice strelil, ale bolo to ešte v príprave. Dnešné tri góly ma tešia hlavne preto, že sme vďaka nim ukončili sériu prehier," citoval Martela web hockeyslovakia.sk. Košický útočník si po zápase spomenul na svoj úplne prvý zápas v drese "oceliarov," v ktorom hetrikom pomohol k víťazstvu nad Prešovom 5:1 v augustovom prípravnom zápase.



Primárne asistencie pri všetkých troch Martelových góloch proti Liptovskému Mikulášu mal jeho krajan Olivier Archambault. Aj pre neho išlo s bilanciou 0+3 o najlepší zápas v košickom drese. "S 'Archiem' sme našli správnu chémiu. Už predtým sme si vytvárali šance a teraz som ich aj premenil. Som rád, že hrám s takýmto kvalitným spoluhráčom a teším sa na ďalšie zápasy," poznamenal Martel. Po 33 odohratých zápasoch má na konte 29 kanadských bodov za 12 gólov a 17 asistencií.