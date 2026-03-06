< sekcia Šport
Martel zostane v Spišskej Novej Vsi aj v budúcej sezóne
Tridsaťjedenročný útočník, ktorý je v aktuálnom ročníku so 43 bodmi (25+18) v 26 zápasoch najproduktívnejší hráč Spišiakov, sa dohodol s účastníkom Tipsport ligy na predĺžení zmluvy.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 6. marca (TASR) - Kanadský hokejista Danick Martel bude obliekať dres HK Spišská Nová Ves aj v budúcej sezóne. Tridsaťjedenročný útočník, ktorý je v aktuálnom ročníku so 43 bodmi (25+18) v 26 zápasoch najproduktívnejší hráč Spišiakov, sa dohodol s účastníkom Tipsport ligy na predĺžení zmluvy.
„Zásluha za predĺženie kontraktu patrí vám všetkým, hokejovej komunite v Spišskej Novej Vsi. Poďakovanie patrí každému jednému fanúšikovi, ktorý klub podporuje svojou prítomnosťou na zimnom štadióne, kúpou permanentky či členstvom v programe Hrdý Rys, a najmä sponzorom, ktorí sa nemalou mierou pričinili o to, že Danick Martel bude Spišiakom aj ďalšiu sezónu,“ uviedol pre facebookovú stránku „rysov“ generálny manažér klubu Richard Rapáč.
Martel prišiel do Spišskej Novej Vsi v decembri z fínskeho Ässätu Pori a okamžite sa stal hlavným ťahúňom útoku. Po 26 odohratých stretnutiach má priemer takmer gól na zápas. Skúsenosti z najvyššej slovenskej súťaže mal už z pôsobenia v Košiciach, ktorým v minulej sezóne pomohol k zisku majstrovského titulu, keď o ňom rozhodol gólom v predĺžení siedmeho duelu finálovej série s Nitrou. Predtým hral aj za fínsky tím HPK Hämeenlinna či švédske Örebro.
