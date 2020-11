Marterer víťazom dvojhry na bratislavskom challengri

dvojhra - finále:



Maximilian Marterer (Nem.) - Tomáš Macháč (ČR) 6:7 (3), 6:2, 7:5

Bratislava 15. novembra (TASR) - Nemecký tenista Maximilian Marterer sa stal víťazom dvojhry na bratislavskom challengri Peugeot Slovak Open. Vo finále zdolal českého kvalifikanta Tomáša Macháča po trojsetovej bitke 6:7 (3), 6:2, 7:5 a získal siedmy titul na ATP Challenger Tour, prvý od februára 2018, keď triumfoval vo francúzskom Cherbourgu.Marterer si z Bratislavy odnáša prémiu 6190 eur pred zdanením a 80 bodov do svetového rebríčka ATP Entry. Po Michaelovi Berrerovi a Petrovi Gojowczykovi je tretím nemeckým šampiónom v histórii turnaja. Martererovi v auguste 2018 patrila 45. priečka rebríčka. V súčasnosti je na 242. pozícii. Macháč bude napriek finálovej prehre v pondelok prvýkrát v kariére v elitnej svetovej dvojstovke.V prvom sete Macháč i Marterer až do desiateho gemu suverénne vyhrávali svoje podania. Za stavu 5:4 mal Nemec k dispozícii päť brejkbalov a zároveň setbalov, no ani jeden nevyužil. Macháč si vynútil tajbrejk, v ktorom vďaka kvalitnému servisu a dvom minibrejkom slávil úspech.Marterer sa však rýchlo otriasol a v druhom dejstve na dvorci dominoval. Dvakrát prelomil Macháčovo podanie a vybudoval si rozhodujúci náskok 4:0. Nemec hral rýchlo a agresívne, na jeho konto pribúdal jeden víťazný úder za druhým. V treťom sete Nemec za stavu 3:3 v Tildenovom geme zobral Macháčovi podanie. Následne síce prvýkrát v priebehu turnaja stratil servis, v koncovke mal však navrch. Za stavu 5:5 opäť získal súperovo podanie a v dvanástom geme premenil vďaka 15. esu hneď prvý mečbal. Celkovo zahral 50 víťazných úderov.uviedol Marterer v slávnostnom príhovore.Macháč nevyužil šancu na zisk druhého challengrového titulu, vo februári nenašiel premožiteľa v nemeckom Koblenzi. S celkovým vystúpením v Bratislave však vyslovil spokojnosť: