Martial bude v kariére pokračovať v mexickom Monterrey

Na snímke vľavo Anthony Martial. Foto: TASR/AP

Martial strávil deväť rokov v Manchestri United, uplynulý ročník však už odohral v drese AEK Atény.

Autor TASR
Monterrey 13. septembra (TASR) - Francúzsky futbalista Anthony Martial bude hrať za mexický tím CF Monterrey. Dvadsaťdeväťročný útočník podpísal dvojročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu.

Martial strávil deväť rokov v Manchestri United, uplynulý ročník však už odohral v drese AEK Atény. Odohral aj 31 duelov za francúzsku reprezentáciu, naposledy dostal pozvánku v roku 2021. Monterrey na tohtoročných MS klubov postúpil do osemfinále, v ktorom nestačil na Borussiu Dortmund. Domáci titul nezískal od roku 2019. Správu priniesla AP.
