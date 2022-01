Martial išiel z Manchestru United hosťovať do FC Sevilla

Sevilla 26. januára (TASR) - Francúzsky futbalista Anthony Martial zamieril z Manchestru United na hosťovanie do konca sezóny do FC Sevilla. Španielsky klub pokryje náklady na mzdu 26-ročného útočníka, v dohode nie je opcia na trvalý prestup.



Martial je kmeňový hráč "červených diablov" od roku 2015, v januári však mal nezhodu s novým koučom Ralfom Rangnickom. Podľa trénera odmietol nastúpiť na ligové stretnutie na pôde Aston Villy (2:2), ale Francúz to poprel a v ďalších dvoch dueloch sa vrátil do zápasovej nominácie. V sobotu proti West Hamu (1:0) naskočil v závere riadneho hracieho času z lavičky a podieľal sa na akcii, ktorá viedla k víťaznému gólu. Informovala o tom agentúra AFP.