Martial si zranil koleno, možno príde o zvyšok sezóny

Manchester 4. apríla (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Anthony Martial si zranil ľavé koleno a do konca prebiehajúcej sezóny si už možno nezahrá. V nedeľu to povedal tréner Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer.



Dvadsaťpäťročný Martial sa zranil počas zápasu kvalifikácie MS proti Kazachstanu (2:0). "Strata Anthonyho možno až na zvyšok sezóny je veľké sklamanie. Najmä preto, že správy z Francúzska hovorili, že by to nemalo byť nič vážne," povedal Solskjaer pred nedeľňajším ligovým duelom s Brightonom. Informovala agentúra AP.