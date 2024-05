Martikán si vybojoval miestenku v reprezentačnom tíme pre C1

Liptovský Mikuláš 5. mája (TASR) - Dvojnásobný olympijský víťaz vo vodnom slalome Michal Martikán si zaistil miestenku do slovenského reprezentačného tímu C1. Rozhodlo sa o tom na sobotných tretích nominačných pretekoch v Liptovskom Mikuláši, po ktorých sú kompletné tri tímy. K olympionikovi Matejovi Beňušovi sa pridá Marko Mirgorodský a po štyroch rokoch aj Martikán.



Štyridsaťštyriročný držiteľ piatich olympijských medailí (2-2-1), ktorý v máji oslávi 45 rokov, je na druhom mieste, o štyri body za Mirgorodským a o desať pred Štaffenom. Na konci nominácie sa počítajú do celkového hodnotenia tri najlepšie výsledky a Martikána tak nemôže už nikto predbehnúť.



"Môj hlavný cieľ je jazdiť čo najlepšie, aby som bol spokojný. Nemyslím si, že jazdím inak ako pred pár rokmi. Len teraz sú regulérne trate, ktoré nie sú postavené iba na pravú stranu. Treba povedať, že máme dve miesta a vyzerá to tak, že mladí pretekári nedosahujú takú úroveň, akú by už mali v tomto čase. Tým pádom sme na tie dve miesta s Markom dvaja, nijaké prekvapenie to nie je," uviedol Martikán a vyjadril sa aj k jazdám: "Boli celkom dobré, najmä tá prvá, tú som mal pod kontrolou. Je tu pár miest, ktoré sa menia. Niektoré bránky neboli úplne umiestnené podľa pravidiel, čo sa týka ich výšky od hladiny. To ma prekvapilo v prvej jazde, a preto som mal zbytočné dotyky na bránkach. V prvej jazde som mal čas relatívne dobrý, v druhej som pár drobností pokazil, čo sa odzrkadlilo na výsledku."



Martikán sa aj vyjadril k cieľom: "Nič nečakám, uvidí sa ako budú postavené trate. Ak to bude náročný pekný slalom, ktorý sa mi daril vždy jazdiť dobre vo svetovej špičke a nebude to také jednoduché ako v uplynulých rokoch, bude záležať od toho ako sa mi podarí zajazdiť. Nedávam si však žiadne ciele, budem sa snažiť pripraviť sa čo najlepšie, nie len sa zúčastniť."



Rovnaká situácia je v kategórii C1 aj medzi ženami. K olympioničke Zuzane Paňkovej do tímu pribudne Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská. Reprezentačná družstvo kanoistiek je tak zhodné ako minulý rok.



V ženskom kajaku doplní Elišku Mintálovú dvojica Stanovská a Paňková. Obe si v troch kolách vymenili pozíciu pre najlepšie pretekárku a Kristína Ďurecová ich ani v prípade víťazstva v záverečnom štvrtom kole bodovo nepredbehne. Paňková je tak späť aj v kajakárskom tíme, keď ju minulý rok nahradila Michaela Haššová.



Zostáva tak už len jedna miestenka v mužskom kajaku. Po sobotných pretekoch má reprezentačnú istotu kajakár Martin Halčin, ktorý sa pridá k Jakubovi Grigarovi. O posledné kajakárske miesto sa pobijú až piati pretekári - Adam Gonšenica, Richard Rumanský, Jakub Ševčík, Jakub Stanovský a Matúš Štaffen. Práve Štaffen bol najlepší v sobotňajšom treťom kole, keď zvíťazil pred Halčinom aj Grigarom.



V nedeľu sa v Areáli Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši rozhodne v štvrtom kole okrem mena tretieho kajakára, aj o zložení reprezentačného tímu v kajak krose. Po prvom kole v Čunove sú na najvyšších pozíciách medzi ženami Stanovská a v mužoch dominoval Halčin. Informácie pochádzajú z oficiálnej stránky Slovenskej kanoistickej federácie.