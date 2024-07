Martikán sledoval Beňuša osobne: Recept na tlak je tréning

Na snímke vľavo vodný slalomár Matej Beňuš s bronzovou medailou v kategórii C1 mužov pózuje s torto v Slovenskom dome počas XXXIII. letných olympijských hier v Paríži 29. júla 2024. Foto: TASR - Michal Svítok

Paríž 30. júla (TASR) - Recept na olympijský tlak spočíva podľa Michala Martikána v tréningu. Štyridsaťpäťročný kanoista má na konte päť olympijských medailí (2-2-1) a v pondelok bol pri bronze reprezentačného kolegu Mateja Beňuša. V tejto sezóne ešte veterána čakajú dva preteky v tíme s čerstvým bronzovým medailistom.Martikán získal pre Slovensko vôbec prvé olympijské zlato v ére samostatnosti, keď ako 17-ročný triumfoval v C1 na atlantských hrách v roku 1996. Na ďalších dvoch olympiádach pridal po striebre, druhé zlato získal v roku 2008 v Pekingu. Piate OH v kariére v Londýne 2012 ozdobil bronzom. "povedal 45-ročný kanoista pre TASR.V reprezentácii je v tejto sezóne po dvojročnej pauze spolu s Beňušom a Markom Mirgorodským. Na májových ME v slovinskom Tacene získal s krajanmi bronz v hliadke. Po pondelku bude družstvo disponovať ďalšou olympijskou medailou, celkovo ich majú Martikán a Beňuš na konte súhrnne sedem (2-3-2)." vyhlásil štvornásobný majster sveta aj Európy.Na OH prišiel primárne na pozvanie šéfa organizačného výboru Tonyho Estangueta. Práve s Francúzom si "rozdelili" všetky zlaté medaile v C1 od OH 1996 až do londýnskych hier. Niekdajší súperi spolu sledovali finále, v ktorom triumfoval domáci Nicolas Gestin s priepastným náskokom takmer 5,5 sekundy." opísal svoje pocity z parížskej olympijskej trate Martikán pre TASR. Následne ešte osobitne vyzdvihol domácich fanúšikov:/vyslaný redaktor TASR Anton Krajčoviech/