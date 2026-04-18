< sekcia Šport
Martin Pospíšil posilní Slovensko na svetovom šampionáte: Idem
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Calgary 18. apríla (TASR) - Martin Pospíšil posilní slovenskú hokejovú reprezentáciu na MS 2026 vo Švajčiarsku. Útočník Calgary Flames informoval o svojej účasti na šampionáte na stretnutí so zámorskými novinármi po skončení základnej časti NHL a jeho štart na MS potvrdil aj kanadský klub na sociálnych sieťach.
Pospíšil je druhou potvrdenou posilou z NHL po útočníkovi Adamovi Sýkorovi z New Yorku Rangers. Pôjde o jeho druhú účasť na MS, predstavil sa aj na šampionáte v roku 2024 v Česku. V siedmich dueloch tam nazbieral sedem bodov (3+4). Slovensko reprezentoval aj na tohtoročných ZOH v Miláne, kde národný tím obsadil štvrtú priečku. Pre zdravotné problémy odohral v tejto sezóne za Flames iba 22 zápasov, strelil jeden gól a pridal dve asistencie.
„Idem,“ odpovedal stručne Pospíšil na otázku zámorského novinára, či bude reprezentovať Slovensko na MS a potvrdil, že úspešne prešiel výstupnou lekárskou prehliadkou po skončení základnej časti NHL. V aktuálnom ročníku sa vinou zranenia dostal do súťažného diania až v druhej polovici januára. „Naozaj to nebolo jednoduché. Určite som nepočítal s tým, že sa už pred sezónou zraním. Som rád, že som to zvládol, teraz už je to za mnou. Môžem sa pozerať dopredu a začať odznova,“ citovala ho slovenská verzia oficiálnej stránky NHL.
V sezóne dlho absentoval a ani on po návrate nedokázal pomôcť Flames k miestenke v play off. Calgary obsadilo v tabuľke Západnej konferencie až 14. miesto a slovenský útočník nedostával v závere základnej časti veľa priestoru na ľade. „Teraz som sa v niektorých zápasoch cítil sám sebou, ale často som nehral tak fyzicky, ako som zvyknutý. Navyše som na ľade trávil oveľa menej času ako pred rokom. Ani som neukázal, že si zaslúžim viac. Musím hrať lepšie a určite zabojujem o viac minút,“ uviedol Pospíšil, ktorý má s klubom platnú zmluvu do konca sezóny 2028/2029. Na MS vo Švajčiarsku by si rád zahral s bratom Kristiánom z Komety Brno. Okrem Pospíšila by na MS mal z Calgary štartovať aj brankár Devin Cooley z USA.
Tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh v piatok po prípravnom zápase so Švajčiarskom potvrdil, že na MS neprídu Martin Fehérváry ani Adam Ružička. Pridali sa tak na zoznam absencií k už skôr potvrdenému Šimonovi Nemcovi. Slovenský kormidelník ešte z NHL nehovoril s Daliborom Dvorským ani Pavlom Regendom. Už na najbližšom zraze by sa však mali zo zámoria objaviť brankári Adam Gajan a Samuel Hlavaj.
