Martin považuje trest za ťažko stráviteľný, chce šíriť osvetu

Bratislava 2. mája (TASR) - Slovenský tenista Andrej Martin považuje zákaz činnosti na 14 mesiacov, ktorý dostal za porušenie antidopingových pravidiel, za ťažko stráviteľný fakt. Zároveň plánuje podniknúť kroky, ktoré by pomohli s osvetou medzi športovcami, aby sa podobné situácie opakovali druhým čo najmenej. Vo svojom vyhlásení tiež uviedol, že po vypršaní trestu sa chce ešte v tenise angažovať.



Tridsaťtriročný Martin mal vlani na challengerovom turnaji Kooperativa Bratislava Open pozitívny dopingový nález na látku SARM S-22 a dočasne ho suspendovali. Hoci vyšetrovanie úmyselný doping z jeho strany nepreukázalo, Jednotka pre integritu tenisu (ITIA) minulý štvrtok informovala o udelení dištancu, ktorý mu bude platiť až do 5. júna 2024. "Čo sa týka samotného verdiktu, som hlavne rád, že sa preukázalo, že žiadnu zakázanú látku som vedome nebral, no zároveň celkový trest takmer 2 roky je veľmi ťažko stráviteľný fakt. Aj vzhľadom na to, že niečo také, čo sa mi stalo, sa môže stať naozaj každému. Len ťažko sa tomu dalo zabrániť. Napriek tomu do uplynutia konca trestu, čo je ešte vyše roka, plánujem podniknúť kroky, ktoré by pomohli s osvetou medzi športovcami. Najmä čo sa týka uistenia, aby sa podobné situácie opakovali druhým čo najmenej," uviedol Martin vo vyhlásení.



Slovenský tenista je rád za podporu, ktorej sa mu v tejto špeciálnej situácii dostáva. "Chcem sa poďakovať hlavne všetkým, čo pri mne v tejto zvláštnej situácii stoja a pomáhajú mi ju prekonať. Nie nadarmo sa hovorí, že človek v núdzi pozná priateľa. Vzhľadom na rôzne informácie, ktoré kolujú, by som chcel podotknúť, že záležitosť s porušením dočasnej suspendácie pri florbale a triatlone bola nešťastná náhoda a chyba v komunikácii. Nebol som si vedomý toho, že sa nemôžem zúčastňovať na podujatiach aj v iných športoch, ktoré sú pod záštitou oficiálnych zväzov. Preto by som rád uviedol na správnu mieru fakt, že aj súd uznal toto porušenie ako nie závažné. Keďže bolo očividné, že moja účasť na daných podujatiach bola čisto na amatérskej úrovni a aj finálny verdikt bol iba minimálne ovplyvnený touto udalosťou. Som realista a uvedomujem si, že dva roky bez profesionálneho tenisu pre športovca v mojom veku nie je málo, ale zároveň som bol odmalička zvyknutý bojovať a nevzdávať sa, najmä pokiaľ ide o nespravodlivosť. Takže odmietam sa takýmto spôsobom nechať nadobro odstaviť od niečoho, čo milujem a robím celý život. Po vypršaní trestu sa chcem v tenise ešte určite angažovať," dodal Martin.